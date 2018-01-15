Evde şiddet gören çocuk okulda akran zorbalığına yöneliyor

İSTANBUL, (DHA) – ALTINBAŞ Üniversitesi Çocuk Üniversitesi \'İyi Arkadaşlık ve Akran İlişkileri Atölyesi\' çalışmalarının koordinatörlüğünü yürüten Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, çocuklar ile iyi arkadaşlıkların ne şekilde kurulabileceği, sosyal ilişkilerde olumlu iletişim kurmanın yolları, akran zorbalığı konularında uygulamalı ve etkileşimli atölye çalışması yaptıklarını belirtti.

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Üniversitesi \'İyi Arkadaşlık ve Akran İlişkileri Atölyesi\' ile devam ediyor. Atölyenin koordinatörü Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, \"Amacımız öğrencilere sosyal ilişkilerinde olumlu iletişim kurabilmenin yollarını göstermek ve bunu etkin kullanmaları için ilk adımı atmaktır\" dedi.

Atölye çalışmalarıyla farklı yaş grubundaki çocuklara arkadaşlık kavramını ve sosyal becerileri öğretmenin yanında birlikte paylaşıp, tartışmalar yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Koçkar, \"Atölyemiz, olumlu ve olumsuz arkadaşlık kapsamına neler girdiğini çocuklarla birlikte araştırmak ve keşfetmek üzerine kurulu.Çocukların sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesine odaklanıldığı bu çalışmada daha çok farklı yaş grupları da gelebiliyor ama ilkokuldan liseye kadar olan gruplar alınıyor\" diye konuştu.

\"AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÇOCUKLARDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ\"

Hem akran ilişkilerini desteklemek hem olumlu akran ilişkileri kurmayı tartışmak, paylaşmak hem de akran zorbalığına ilişkin çocuklara farkındalık kazandırmayı amaç edindiklerini söyleyen Doç. Dr. Koçkar, \" Çocuklara akran zorbalığından kendilerini nasıl koruyacaklarını konusunda bilgi veriyoruz. Okullarda daha çok akademik berecilere önem veriliyor sosyal ve duygusal berecilere yeterince önem verilmiyor. Aslında duygusal zekanın geliştirilmesi ve desteklenmesi akademik becerilere de olumlu etki eder. Çocukların sosyal ve duygusal becerileri, sadece Türkiye’de değil, henüz dünyada da yeterince önem verilmeyen ve desteklenmeyen bir konu\" ifadelerini kullandı.

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?

Akran zorbalığı hakkında bilgi de veren Doç. Dr. Koçkar, \"Akran zorbalığı, çocuklar arasında kasıtlı, tekrarlanan, karşısındakine zarar veren kelimeler söyleme veya isim takma, tehdit ve dışlama gibi davranışlar ile vurma, çekme, dövme, ısırma gibi fiziksel biçimlerde ortaya çıkan bir şiddet türüdür. Kötü söz söylemek, bir çocukla dalga geçmek, fiziksel olarak tartaklamak, lakap tatmak şeklinde de olabilir. Sadece bir çocuğu gruba almamak, onunla oynamamak veyaonu dışlamak da akran zorbalığı olarak kabul edilir.\" dedi.

\"AKRAN ZORBALIĞI EVDE ŞİDDET GÖREN ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR\"

Ailelerin çocuklarıyla yakın, iyi ilişkiler kurmalarının çok önemli olduğunu, böylece çocuklarının kurdukları arkadaşlıklara yönelik fikir sahibi de olabileceklerini aktaran Doç. Dr. Koçkar, \"Önemli olan aralarında açık ve güvene dayalıbir ilişki olması ve çocuğun olumlu ve olumsuz davranışlara dair bilgilendirilmesidir. Örneğin,ne tür davranışlar doğal davranışlardır, ne türü değildir, birisi kendisine zorbalık yaparsa neler yapması gerekir, kime başvurmalıdır çocuk? Öte yandan çocuk kendisi de zorbalık yapıyor olabilir. Çalışmalar şunu gösteriyor ki akran zorbalığı evde şiddet gören çocuklarda daha fazla görülüyor\" diye konuştu.

Arkadaşlık Atölyesi Eğitimlerinin farklı yaş grupları ile uygulandığını belirten Doç. Dr. Koçkar, \"Atölye çalışmasının sonunda çocuklar ve öğretmenleri akran zorbalığı ile ilgili farkındalık kazanmış oluyor. Amaç okul atmosferini, zorbalığın tolere edilmediği bir yer haline getirmektir. Çocuğun, zorbalık yapıldığı durumlarda, izleyici değil müdahale eden, kendini, arkadaşını koruyan bir hale gelmesinin sağlanmasıdır\" şeklinde konuştu.

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