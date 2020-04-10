Evde Koronavirüs hastasına nasıl bakılmalı; hasta yakınları nelere dikkat etmeli?

Sağlık Bakanlığı, evde takip gerektiren Koronavirüs hastalarının bakımında yapılması ve dikkat edilmesi gereken konuları belirledi. Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan "Olası veya Kesin Kovid-19 Vakalarının Evde Bakımı" uyarılarını içeren broşürü, tüm sağlık kuruluşlarına gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, olası veya hafif seyirli Koronavirüs vakalarının evde tedavi edilmesinin bilimsel olarak doğru bir konu olduğunu vurguladı. Evde yürütülecek tedavinin hastaların mutlaka takip altında tutularak yapılması gerektiğini bildiren Azap, bu sistemin dünyada da uygulandığını söyledi.

Koronavirüs hastalarının önemli bir kısmının hafif seyirli olduğunu ifade eden Azap, "Hastaların tedavileri kısa sürede düzelen bir seyir izliyor. Bu hastaların hastanede yatırılması o hastalar açısından da doğru değil. Sadece Covid-19 için değil biz genel olarak bütün diğer hastalıklar için de hastaları gerektiği kadar hastanede tutmak, gerekmeyen durumda evlerinde ayakta izlemek yoluna zaten gidiyoruz. Eve gönderdiğimiz kişilerin ise mutlaka izolasyon altında olması gerekiyor" diye konuştu.

Hasta yakınları nelere dikkat etmeli?

Bakanlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan broşürde;

hastalara bakım hizmeti sunan aile bireylerinin, hastanın izlem süresini evde geçirmeleri sağlamaları,

eve ziyaretçi kabul etmemeleri,

hastanın hekim tarafından önerdiği ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını sağlamaları,

hastanın durumunda kötüleşme veya solunum güçlüğü olması halinde 112'yi aramaları,

hastanın öksürme ve hapşırma sırasında ağzını ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmasını sağlamaları,

hastanın el hijyenine önem vermeleri,

hastanın dinlenmesini, bol miktarda sıvı almasını, düzenli beslenmesini sağlamaları

hastayı mümkünse diğer aile bireylerinden ayrı bir odada tutmaları uyarılarında bulunuldu.

"Hasta yakınları ile hasta aynı odadayken maske takılmalı"

Hasta yakınlarının hasta ile aynı odada bulunurken tıbbi maske takmaları, aynı odada iken maskeye veya yüzlerine dokunmamaları, odadan ayrıldıktan sonra da maskeyi çöpe atmaları gerektiği belirtildi.

Hasta yakınlarına ayrıca hastanın kaldığı evde mümkünse 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan bireylerin bulunmamasını sağlamaları, hastanın varsa ayrı tuvalet ve banyoyu kullanması, özellikle hastanın ev içindeki hareketini olabildiğince sınırlandırmaları gerektiği ifade edildi.

"Hastanın dokunduğu yerler önce sabunla sonla sulandırılmış çamaşır suyuyla"

Hastanın sık olarak dokunduğu yerlerin günde en az bir kez önce sabun veya deterjanlı su ile temizlenmesi, sonrasında sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi;

temizlik esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen broşürde ayrıca

hasta yakınlarının kendi sağlık durumlarını takip etmeleri, ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olması durumunda sağlık kurumuna başvurmaları, başvuru esnasında da evlerinde Covid-19 olası ya da kesin vakası olduğunu da bildirmeleri uyarıları yer aldı.

"Hastanede yatma kriteri olanlar, genellikle riskli olan kişiler"

Prof. Dr. Azap, hastanede tedavi kriterlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Hastanede yatma kriteri olanlar, genellikle riskli olan kişiler. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler. Ağır pnömonisi olan kişiler. Birtakım başka laboratuvar değerlerine de bakıyoruz. Hastalığın ağır seyrettiğini gösteren laboratuvar değerlerine bakıyoruz. Bunlar varsa hastalar bu koşulda eve gitmez. Dünyada yayımlanmış başka veriler değerlendirilerek ülkelerin uygulamalarına bakılarak belirlendi. O konuda vatandaşların bir endişesi olmasın. Ağır seyretme olasılığı olan hastalar ağır seyrediyor ve hastanede olmaları gerekiyorsa evine zaten gönderilmiyor."