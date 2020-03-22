“Evde kal” çağrısı yapan Demet Akalın: Hira çok sıkıldı, onu biraz gezdirmeye çıkardım 

Sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımlarla takipçilerine yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) "Evde kal" mesajı veren şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Bebek'te seyir halinde görüntülendi.

HaberTürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalın, kızı Hira'nın evde çok sıkıldığını ve onu gezdirmeye çıktığını ifade etti. Akalın, "9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım ama oda arabada uyuyakaldı" diyerek yoluna devam etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde evini dezenfekte ettiren Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımlarla takipçilerine "Evde kal" mesajı vermeyi ihmal etmiyordu.



