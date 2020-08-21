Evde düşen Ozan Güven kafasını yardı

Oyuncu Ozan Güven evinde düşerek kafasını yardı. Güven'in başına 6 dikiş atıldı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Ozan Güven, hafta başında ilk kez evinin önünde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu dün sabah ise Ulus’taki Liv Hospital adlı hastanenin acil servisine giriş yaptı. Güven, sabaha karşı evinde düştü ve kafası yarıldı. Oyuncunun düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Tedavi sonrası Güven, hastaneyi yine acil kapısından terk etti.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı belirtilen Ozan Güven hakkında hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Oynadığı dizi ile anlaşması sonlandı.