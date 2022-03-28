Evde çektikleri gerçekçi porno videolarıyla ayda 35 bin pound kazanıyorlar; "Porno yıldızı değiliz; normalde yaptığımızı videoya çekiyoruz"

Britanya’da bir reality programına katılan çift, evde çektikleri gerçekçi porno videoları sayesinde ayda 35 bin pound kazanmaya başladıklarını anlattı.

New York Post’ta yer ala habere göre, Britanya’da televizyon programı “Real Fix”e konuk olan Jens Miller ve Mike Miller çifti, evde porno çekerek Pornhub, Fansly, OnlyFans gibi platformlardan para kazandıklarını anlattı.

Çift, videolarının popüler olma nedeninin gerçekten evli olmaları ve daha doğal olmaları olduğunu söyledi.

Jens Miller, “Porno yıldızı olduğumuzu düşünmüyorum, normalde yapacağımızı yapıyor ama videoya çekiyoruz” dedi.

Eşi Mike Miller, “Her gün eşimle seks yapıyor ve para kazanıyorum” dedi.

Miller çifti, nasıl para kazandıklarını en büyük çocuklarına da açıkladıklarını söyledi.