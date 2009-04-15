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Yaşam

Evde bahar şenlikleri

Bahar mevsimi değişim zamanı demek, siz de evinizde değişiklikler uygulayarak baharın geldiğini hissedin.

15 Nisan 2009 03:00

Bahar mevsimi değişim zamanı demek, siz de evinizde değişiklikler uygulayarak baharın geldiğini hissedin.

Elle Dekor dergisi size yapmanız gereken değişiklikleri listeledi.

• Kapınızın önündeki yorgun, yıpranmış paspası değiştirin ve yanına bir saksı yerleştirin. şifremiz; bir çiçek açsın, binlerce fikir yaşasın!

• Artık şans vermediğiniz ama kıyamadığınız giysileri, mobilyaları ve aksesuarları hediye edin. Ruhunuz yaptığınız jestle hafiflerken, evinizin pozitif içinde enerjinin dolaştığını hissedeceksiniz.

• Halılarınızı kaldırıp çıplak ayaklarla yere basmanın keyfini yaşayın. Elektriğinizi toprağa aktarın.

• Ağır gümüş aksesuarları kaldırarak yerine hasır sepetler ve renkli cam aksesuarlar yerleştirin. Ayrıca onları mevsim bitkileriyle de süsleyin. Renkli bahar meyvelerini masanızdan eksik etmeyin.

• Sofralarınıza bahar gelsin; renkli seramikler içinde, konuklarınıza hafif salatalar ve sandviçler ikram edin. Yine renkli bardaklarda soğuk içeceklerinizi keyifle yudumlayın.

• Yatak odanızdaki kışlık yatak örtüsünü ve battaniyenizi kaldırın; çiçekli veya beyaz çarşaflara geçin. Renkli battaniye ve yastıklar kullanın.

• Tavan pervaneleri evinize hafif bir rüzgâr katsın; perdeleriniz ve ruhunuz uçuşsun. Ağır güneşlikleri kaldırın, ahşap jalûziler takın.

• Mekânınızın detoks kürüne ihtiyacı olduğunu unutmayın. Tüm muslukların, contaların, ısıtma ve elektrik sistemlerinin de elden geçirilmesi ve filtrelerin temizlenmesi için doğru zamandayız.

• Yıpranmış bahçe mobilyalarını yavaş yavaş zımparalayıp yağlayın. Solmuş kumaşları renklendirip yenileyin ve brandalarla gölgelikler yaratın.

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