Yonca Evcimik: Amy Winehouse ve Aysel Gürel için sarf ettiğim cümleleri, kendi fesatlıklarıyla yorumlayıp beni kötü gösterenlerle hiç ilgilenmiyorum

Şarkıcı Yonca Evcimik, Amy Winehouse ve Aysel Gürel'in ölümünün ardından söylediği gündem olan sözleri hatırlatılması üzerine ''Bu iki isim için sarf ettiğim cümleleri kendi fesatlıklarıyla yorumlayıp beni kötü gösterenlerle hiç ilgilenmiyorum'' dedi.

Evcimik, Hürriyet Kelebek'e verdiği röportajda 27 yaşında Londra'daki evinde ölü bulunan sanatçı Amy Winehouse'un ardından Yonca Evcimik'in sosyal medyada yaptığı "Yine su testisi su yolunda kırıldı" yorumu, tepki gördü. Katıldığı bir televizyon programında da Aysel Gürel'in konuşulduğu sırada, "Allah rahmet eylesin. Ölülerden, yaşlılardan, işi bitmişlerden bahsetmiyoruz" dedi.

Şarkıcıya hangisinin daha büyük bir pişmanlık olduğu sorulduğunda Evcimik, ''Pişmanlık mı? Amy severek dinlediğim bir şarkıcıydı. Aysel’in de müzik hayatımdaki yeri ve ona olan saygım sorgulanamaz. Bu iki isim için sarf ettiğim cümleleri kendi fesatlıklarıyla yorumlayıp beni kötü gösterenlerle hiç ilgilenmiyorum'' yanıtını verdi.

Şarkıcıya, ''Ayıp Şeyler'' isimli şarkısı hatırlatılarak ''Kadınlar Günü’nde de tepki gören bir şarkı yaptınız. Yanlış anlaşılma mı, zamanlama hatası mı?'' sorusu sorulduğunda Evcimik, ''İkisi de değil. Ben söylediklerimden sorumluyum başkalarının anladıklarından değil'' açıklamasını yaptı.