Evcil hayvan ekosisteminin ilk online zirvesi gerçekleşti

Evcil hayvan ekosistemi içindeki tüm bileşenleri bir araya getirme fikrini teknolojiyle birleştiren evcil hayvan ekosisteminin ilk online zirvesi "Pet Summit Turkey", 5 bin hayvanseverin katılımıyla 19-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.



Türkiye'de ilk defa 3D online olarak düzenlenen Evcil Hayvan Zirvesine yaklaşık 5 bin hayvan sahibi ve hayvansever katıldı. Hayvan sahipleri, sanal fuar alanında yer alan iki salonda 17 standı ziyaret etme fırsatı bulurken; dokuz gün boyunca toplam 33 canlı etkinliğe katılım sağladılar.



Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Tamer Dodurka'nın danışmanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültelerinden akademisyenlerin yer aldığı etkinlikte hayvan sağlığı, hayvan bakımı ve beslenmesi konularında paneller düzenlendi.



Etkinlikte "Türk Kültürü ve Mitolojisinde Hayvan" sunumunu Buket Uzuner ve Ali Canip Olgunlu gerçekleştirdi. Nilüfer, Şevval Sam, Nasuh Mahruki, Ege gibi sanatçılar ve tanınmış kişiler ise hayvan sevgisiyle ilgili söyleşileriyle renk kattı.



Ayrıca Hayvan Hakları konusunda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hayvan hakları yasası çeşitli oturumlarda masaya yatırıldı.