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Yaşam
BBC Türkçe

Evan Rachel Wood: İki defa tecavüze uğradım

ABD'li oyuncu Evan Rachel Wood, sosyal medya hesabından paylaştığı açık mektubunda, 20'li yaşlarında iki kez tecavüze uğradığını ve intihara kalkıştığını açıkladı. Wood, mektubunda "Daha fazla sessiz kalabileceğimiz bir dönemde yaşadığımıza inanmıyorum" d

29 Kasım 2016 19:55

ABD'li oyuncu Evan Rachel Wood, Twitter'dan yaptığı açıklamada 20'li yaşlarda iki kez tecavüze uğradığını söyledi.

Evan Rachel Wood, Rolling Stones dergisine verdiği bir röportajda, "uzun yıllar önce bir barın sahibi ile bir sevgilisi tarafından fiziksel, psikolojik ve cinsel" istismara uğradığını açıklamıştı.

Röportaj sonrası Twitter hesabından açık bir mektup paylaşan 29 yaşındaki oyuncu Wood, 20'li yaşlarının başında intihara kalkıştığını ifade etti.

Wood, bu cinsel saldırıların hayatını sona erdirmek istemesindeki "birçok faktörden biri" olduğunu vurguladı.

Ünlü oyuncunun mektubunda, "Daha fazla sessiz kalabileceğimiz bir dönemde yaşadığımıza inanmıyorum. Apaçık bir şekilde bağnazlık ve seksizmin olduğu, dünyanın geldiği bu durumda değil" dedi.

ABD'li oyuncu mektubuna şöyle devam etti:

"Hâlâ ayaktayım. Yaşıyorum. Mutluyum. Güçlüyüm. Ama hâlâ iyi değilim.

"Evet, tecavüze uğradım. Daha önce birlikte olduğu bir sevgilim tarafından. Bir de başka bir olayda, bir barın sahibi tarafından".

Wood, bu cinsel saldırılarla ilgili polise gitmek ya da yasal işlem başlatmak gibi adımlar atıp atmadığıyla ilgili yorum yapmadı.

"İlk başta sevgili tarafından tecavüz edilmesi durumunda bunun tecavüz sayılacağından emin olamıyordum. Öğrendiğimde artık çok geçti. Ayrıca bana kim inanacaktı ki?

"İkinci defasında, bunun benim suçum olduğunu ve saldırıya karşılık vermem gerektiğini düşündüm. Ama çok korkmuştum."

Ünlü kadın oyuncu, bilim kurgu dizisi Westworld'de robotlardan biri olan Dolores karakterini oynuyor.

Dizinin ilk bölümünde, Wood'un oynadığı robot karakterine tecavüz edilmeye çalıştığı görülüyor.

Wood'a göre dizi, bu gibi sahnelerle cinsel şiddet sorununa vurgu yapıyor.

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