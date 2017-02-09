T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Eva Green, Virginia Woolf’u canlandıracak

‘Vita and Virginia’ adlı film, Woolff'un 1927-1928 yılları arasındaki aşk hikayesini anlatıyor

09 Şubat 2017 20:57

Fransız oyuncu Eva Green, yazar Virginia Woolf’un şair Vita Sackville-West’le yaşadığı aşkı anlatan ‘Vita and Virginia’ adlı filmde oynayacak. Film, Woolff'un 1927-1928 yılları arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.

Chanya Buttton’ın yönetmenliğini üstleneceği ‘Vita and Virginia’ adlı filmde Virginia Woolf’u Eva Green, Vita Sackville-West’i ise Gemma Arterton canlandıracak.

‘Vita and Virginia’ iki kadın arasındaki tutku dolu aşkın hikayesini ve edebi paylaşımlarını anlatacak. Woolf’un Vita’yla ilişkisi, cinsiyet ve kimlik değiştiren bir şairin hayatını anlattığı ‘Orlando’ adlı romanına ilham kaynağı olmuştu. Sackville-West’in oğlu Nigel Nicolson, “Vita’nın Virginia üzerindeki etkisi edebiyattaki en uzun ve büyüleyici aşk mektubu ‘Orlando’da saklıdır” demişti.

 

Woolf’un mutlu günleri

 

‘Vita and Virginia’da her daim hüzünlü tasvir edilen Woolf’un hayat dolu ve gösterişli bir şair olan Vita’yla geçirdiği neşeli bir döneme ışık tutacağını belirten yönetmen Button şöyle konuştu: “Geçmişin kadınları hep baskı, edep ve aile yaşamıyla ilişkilendirilir ama bu film, cesur iki kadının bu kurumları nasıl ağır bedellerle alaşağı ettiğini gösterecek. Woolf’un ‘Orlando’yu yazdığı 1927-28 yıllarına odaklanırken, hem bir aşk hikayesi hem de yaratıcılığın keşfini anlatacak.”

Virginia Woolf’u beyaz perdede Nicole Kidman canlandırmıştı.

 

ETİKETLER

eva greenvirginia woolffilmsinemaChanya Buttton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24