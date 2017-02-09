Eva Green, Virginia Woolf’u canlandıracak

Fransız oyuncu Eva Green, yazar Virginia Woolf’un şair Vita Sackville-West’le yaşadığı aşkı anlatan ‘Vita and Virginia’ adlı filmde oynayacak. Film, Woolff'un 1927-1928 yılları arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.

Chanya Buttton’ın yönetmenliğini üstleneceği ‘Vita and Virginia’ adlı filmde Virginia Woolf’u Eva Green, Vita Sackville-West’i ise Gemma Arterton canlandıracak.

‘Vita and Virginia’ iki kadın arasındaki tutku dolu aşkın hikayesini ve edebi paylaşımlarını anlatacak. Woolf’un Vita’yla ilişkisi, cinsiyet ve kimlik değiştiren bir şairin hayatını anlattığı ‘Orlando’ adlı romanına ilham kaynağı olmuştu. Sackville-West’in oğlu Nigel Nicolson, “Vita’nın Virginia üzerindeki etkisi edebiyattaki en uzun ve büyüleyici aşk mektubu ‘Orlando’da saklıdır” demişti.

Woolf’un mutlu günleri

‘Vita and Virginia’da her daim hüzünlü tasvir edilen Woolf’un hayat dolu ve gösterişli bir şair olan Vita’yla geçirdiği neşeli bir döneme ışık tutacağını belirten yönetmen Button şöyle konuştu: “Geçmişin kadınları hep baskı, edep ve aile yaşamıyla ilişkilendirilir ama bu film, cesur iki kadının bu kurumları nasıl ağır bedellerle alaşağı ettiğini gösterecek. Woolf’un ‘Orlando’yu yazdığı 1927-28 yıllarına odaklanırken, hem bir aşk hikayesi hem de yaratıcılığın keşfini anlatacak.”

Virginia Woolf’u beyaz perdede Nicole Kidman canlandırmıştı.