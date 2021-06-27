Eva Green ve Vincent Cassel, Apple TV+'ın Liaison isimli dizisinde rol alacak

The Luminaries, Euphoria, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ve Dumbo gibi yapımlarda yer alan Eva Green, César ödüllü Vincent Cassel ile Apple TV+ dizisi Liaison için bir araya geliyor. Liaison, platformun Fransızca-İngilizce dillerinde çekilen ilk orijinal dizisi olacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Eva Green ve Vincent Cassel'e Ozark dizisi oyuncularından Peter Mullan, Call My Agent!'ta yer alan Gérard Lanvin, Small Axe dizisinde yer alan Daniel Francis, Stanislas Merhar, Philippine Leroy-Beaulieu, Laetitia Eido, Eriq Ebouaney, Bukky Bukray ve Thierry Fremont gibi isimler eşlik edecek.

Bir araya getirdiği isimlerle heyecan yaratan dizinin çağdaş ve yüksek gerilimli olarak tanımlanan hikâyesi, geçmişimizdeki hataların geleceğimize zarar verme potansiyeline odaklanıyor. Dizi, tahmin edilmesi zor ve çok katmanlı bir politik casusluk hikâyesini tutkulu ve zorlu bir aşk hikâyesiyle harmanlayacak.

Stephen Hopkins'in yönetmen koltuğunda yer alacağı dizinin yaratıcılığını ve senaristliğini Virginie Brac üstlenirken, yapımcıları arasında ise Hopkins, Gub Neal, Jean Benoit Gillig gibi isimler bulunuyor.