Ev ve apart baskınları 22 Ekim'de başlamış

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci evleri hakkındaki konuşmasının ardından gündeme gelen ve İstanbul’da yapıldığı iddia edilen baskınların 25 Temmuz 2013'de 5 dernek ve vakfın valiliğe yaptığı ortak şikayet üzerine gerçekleştiği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, şikayetler üzerine oluşturulan komisyon 136 adreste yaptığı denetimlerde 42 apart otelin mühürlendi, 16 apart otele ise sigortasız işçi, yabancı işçi, fiş kesmeme gibi nedenlerle ceza yazdı. Bazı ev sahiplerine de kiralarını elden aldığı için tutanak tutulduğu belirtildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Kasım’da yaptığı öğrenci evleriyle ilgili konuşmasının ardından 6 Kasım’da İstanbul polisinin Beyoğlu bölgesinde bir çok eve baskın yaptığı iddia edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı baskınların aslında 25 Temmuz 2013 tarihinde yapılan bir şikayet üzerine yapıldığı belirtildi. 5 dernek ve vakfın İstanbul Valiliği'ne yaptığı ortak şikayet dilekçesinde Beyoğlu bölgesinde bazı evlerin günlük kiraya verildiği, bazı apart otellerin ruhsatsız olarak çalıştığı belirtildi. İstanbul Valiliği'nin şikayet dilekçesinin ardından bir komisyon oluşturarak olayı araştırmaya başladığı belirtildi. İl Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Vergi Dairesi, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet birimlerinden oluşan komisyonun denetlemeye yapılacak 136 adres tespit ettiği belirtildi. Daha sonra bununla ilgili ilk denetimi 22 Ekim 2013 tarihinde yaptığı öğrenildi. 53 adresin denetlendiği denetimlerde 17 tane apart otelin ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendiği, 12’sinin ise sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle SGK ekipleri tarafından tutanak tutulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ikinci denetim ise 5 Kasım 2013 tarihinde yapıldığı belirtildi. Bu denetimlerde 25 tane apart otelin ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendiği öğrenildi. Yabancı işçi çalıştıran 4 apart otelin ise tutanakla tespit edildiği belirtildi. Bu denetimler sırasında şikayet dilekçesinde adresleri bulunan bazı evlere gidilerek kontrol edildiği öğrenildi. Bu denetimler sırasında evini kiraya veren ancak kirayı elden aldığı tespit edilen bazı ev sahiplerinin durumu vergi dairesi ekipleri tarafından tutanakla tespit edildiği belirtildi.