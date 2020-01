'10 günde 150 apart otel kapatıldı'

İstanbul’un Karaköy, Galata ve Beyoğlu semtlerinde son 10 gün içinde 150’ye yakın apart otelin, işletme ruhsatları bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldığı ileri sürüldü. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kız ve erkek üniversite öğrencilerinin birlikte kaldıkları evlere denetleme gelebileceğine ilişkin tepki çeken açıklamalarından sonra bu uygulama da tepkiyle karşılandı. Karaköy’de apart otel sahibi olan bir işletmeci kapatmaların baskın şeklinde yapıldığını ve müşterilere ait eşyaların sokağa bırakıldığını belirtti.

Ev Turizmi Derneği Başkanı Ali Danış, konuyla ilgili olarak Taraf'tan Ayfer Çalıkıran'a konuştu. Danış, Başbakan’ın “Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması ne denli acaba uygun olabilir? Ama eğer bir yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa, biz konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu anda valiliklerin bu konuda İnisiyatifleri varsa, bu inisiyatifleri de kullanması gerekir” şeklindeki sözleriyle doruğa çıkan tartışmalar konusunda şunları dile getirdi: “Birden bire bir ahlak tartışması başladı evlerin günlük kiraya verilmesi ve hatta saatlik kiraya verilmesi. Biz kendi içimizde bu standardı oluştururken en az 2 günlük kiralama yapılmasını gerek görüyoruz. Standartları oluşturmaya ve denetimleri yapmaya gönüllüyüz. Konaklama tesisi olarak standartlandırma meselesinde yetkililerle birlikte konuyu halletmek istiyoruz.”

Başbakan'a şikayet

Danış, özellikle muhafazakâr kesimin yaşadığı semtlerden üst üste şikâyetler yapıldığı yönünde bilgiler aldığını belirtti. Danış, bu yüzden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da Başbakan’a şikâyet edildiğini belirtti. Danış’ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: “Benim edindiğim bilgi şu yönde: Özellikle muhafazakâr kesimin oturduğu semtlerde özellikle Tophane ve Galata arası bölgelerde belli insanların çok rahatsızlık duyup üst üste şikâyette bulunması söz konusu. Hatta belediye ile resmî olmayan yetkili kişilerle yaptığım görüşmede şu söylendi: ‘Şikayetlerden sonra biz uzun süre müsama gösterdik, ancak bizi de doğrudan aşıp bu şikayetler doğrudan Başbakanlığa götürüldü ve belediye başkanımızı da başbakana şikayet ettiler dediler.”

'Haksız rekabet yaratıyorlar'

Turizm eski bakanı ve TÜRSAP eski Başkanı Bahattin Yücel, apart otellerle ilgili tartışmaları Taraf’a değerlendirdi. Yücel, şunları söyledi: “Bazı turistik bölgelerde kültür ve turizm bakanlığı apart otelleri belgelendiriyor. Ancak bu prosedür uzun bir iş ve tüketici profilindeki değişiklik yüzünden eskisi kadar talep yok. Bakanlık da çok fazla bu belgeyi verme yanlısı değil ama alınabiliyor. İstanbul’da apart oteller 20 bin tane yatak kapasitesine sahip olduğu biliniyor. İstanbul’da bu anlamda ciddi bir talep patlaması var. Bu bir tür merdiven altı üretimdir. Teknik olarak bir profesyonel konaklama işletmesinde olması gereken hiçbir materyali kullanmıyorlar. Yangın çıkış kapıları vs gibi. Ve bir çoğu merkezi yerlerde olduğu için diğer işletmeler açısından haksız rekabete sebep oluyorlar. Ayrıca bir denetleme mekanizması yok. Bununla sadece belediyeler ilgilenebilir. Oteller özellikle çok şikâyetçi.”