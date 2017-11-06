“Ev tozu alerjisinden korunmak için haftada 3 kez evinizi süpürün”

İSTANBUL, (DHA)- Ev tozunun yıl boyu görülen alerjik hastalıkların temel nedenini oluşturduğunu belirten Memorial Şişli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Füsun Soysal, “Evler haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süpürülmelidir” dedi.

Bahar aylarında ortaya çıkan polenler alerji hastaları için sıkıntılı bir dönem yaşanmasına neden olabiliyor. Polenler kadar uygun olmayan ev ortamının da alerjik bünyeler için ciddi sorunlar yaratabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Füsun Soysal, “Özellikle bahar aylarında ortaya çıkan polenler alerji hastaları için sıkıntılı bir dönem yaşanmasına neden olsa da ev tozu akarı, rutubet, mantar sporları, küf gibi etkenlerin bulunduğu ev ortamı da alerjik hastalıkları artırabilmektedir. Ev tozu akarları yıl boyunca görülen alerjik hastalıkların asıl nedenini oluşturmaktadır. Gözle görülemeyen tozlar halı, perde, yatak, yatak takımları, kanepe veya pelüş oyuncaklarda üremektedir. Bu tozlar, alerjik nezle ve astım rahatsızlıklarında artışa neden olmaktadır” dedi.

“ODALARINIZI HAVALANDIRIN”

Ev tozu akarlarından korunabilmek için haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süreyle evin süpürülmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Soysal, “Temizliği su ve hepa filtreli süpürgelerle yapmak daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Odalar belirli sürelerle havalandırılmalıdır. Çarşaflar kısa sürelerle değiştirilerek yüksek ısıda yıkanmalıdır. Odaların sıcaklığı 18-19 derece ve nem derecesi yüzde 45’i geçmemelidir” dedi.

“RUTUBETLİ ORTAMLARDAN UZAK DURUN”

Rutubetli ve nemli ortamların da alerjik hastalıklara neden olduğunu ifade eden Soysal, “Diğer alerjilerde olduğu gibi küf alerjisi de hapşırma, öksürük, göz kaşıntısı, nefes darlığı burun ve geniz akıntısı gibi belirtilerle kendini belli etmektedir. Aile geçmişi ve çiftçilik, mandıra, kerestecilik, fırıncılık gibi riskli mesleklerin yanında yüksek rutubetli bir evde ya da iş yerinde çalışmak riski artırmaktadır. Ev küfünü oluşturacağı risklere karşı; boru sızıntısı, zemin suyu sızıntısı gibi rutubet kaynakları yok edilmelidir, rutubet gidericiler kullanılmalıdır, odalar sık sık havalandırılmadır, banyo ve bodrum duvarlarının yüzeylerini düzenli olarak temizlenmelidir” dedi.

EVCİL HAYVANLARA DİKKAT!

Evcil hayvan alerjisinin bağışıklık sisteminin, hayvan proteinlerine gösterdiği aşırı reaksiyondan kaynaklandığına dikkat çeken Soysal, alınması gereken önlemleri şu sözlerle anlattı: “Alerjik reaksiyonlara en sık neden olan hayvanlar kedi ve köpekler. Bu tür bir alerji durumunda yapılması gereken en doğru hareket alerjiye neden olan hayvandan uzak durmaktır. Evcil hayvan evde besleniyorsa; hayvanınıza sık sık banyo yaptırın, hayvandan uzak alanlar oluşturun, tüy çeken halı ve mobilyaları değiştirin, evcil hayvanınızı yatak odanızdan uzak tutun.”

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