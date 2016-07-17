Ev telefonları bir hafta ücretsiz

Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrasında telekomünikasyon şirketlerinden önlem açıklamaları geldi. Türk Telekom bir hafta boyunca ev telefonlarından 3 bin dakika ücretsiz arama yapılabileceğini duyurdu. Büyük cep telefonu operatörlerinden de ücretsiz uygulama açıklamaları yapıldı.

Türk Telekom, kesintisiz hizmet için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Şirketten yazılı olarak geçen açıklamada, şunlar denildi:

-Mobil hatlı müşterilerimizin kullanımı için ücretsiz dakika ve internet yüklemesi

-Tüm Türkiye’ye Türk Telekom Wi-Fi noktalarında 1 hafta boyunca ücretsiz internet kullanımı

-Tüm Türkiye'de 1 hafta boyunca ankesörlü telefondan şehiriçi ve şehirlerarası aramalarda ilk 5 dakika ücretsiz konuşma

-Tüm Türkiye'de ev telefonu kullanan bireysel müşterilerimize 1 hafta boyunca şehir içi ve şehirlerarası 3 bin dakika ücretsiz konuşma

-İlave olarak 17 Temmuz Pazar günü tüm Türk Telekom ofisleri müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olacaktır.