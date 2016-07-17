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15 Temmuz Darbe Girişimi

GSM operatörlerinden ‘acil iletişim’ desteği

Turkcell, Vadofone ve Türk Telekom kullanıcılarına ücretsiz konuşma ve internet paketi yükledi

17 Temmuz 2016 19:18

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Turkcell, Vadofone ve Türk Telekom kullanıcılarına ücretsiz konuşma ve internet paketi yükledi. 

Turkcell, dün Twitter hesabından duyurduğu bir mesajla vatandaşlara ‘acil iletişim desteği’ vereceklerini açıkladı. Mesajda, “Halkımızın acil iletişim ihtiyacını karşılayıp yakınlarına ulaşabilmesi için tüm müşterilerimize ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir.” denildi.

Bir başka GSM operatörü Vodafone da, web sitesinden bir açıklama yaptı. Türkiye’nin demokratik kurumlarına karşı yapılan dehşet verici saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek, hayatını kaybeden masumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün halka başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Bu zor günlerde halkın yanında olduklarını vurgulayan Vodafone Türkiye, birlik ve düzenin yeniden kurulmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Vodafone Türkiye olarak bu süreç boyunca kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmek üzere tüm önlemleri almış bulunduklarının altını çizerek, acil iletişim ihtiyaçlarına destek olmak için tüm abonelere haftasonu geçerli ücretsiz 150 dakika konuşma ve 250MB internet tanımlandığını belirtti.

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