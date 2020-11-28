Ev partilerine katılarak "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, Covid-19'a yakalandı

Koronavirüs salgınına rağmen katıldığı ev partisi ile gündeme gelen sunucu Buse İskenderoğlu Koronavirüs'e yakalandı. İskendereoğlu, ev partilerine katılan kişilerin Koronavirüs'ün yayılmasına neden olduğu değerlendirmesine "Abartıldığı kadar bir şey yok" yanıtını vermiş ve bu açıklaması nedeniyle eleştirilmişti.

Bugün medyaya yansıyan bilgilere göre İskenderoğlu'nun test sonucunun ardından, sunuculuğunu yaptığı "Cumartesi Sürprizi" ve "Pazar Sürprizi" programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için manken Şevval Şahin tarafından düzenlenen parti sonrası katılan bazı kişilerde Koronavirüs çıkmıştı. Partiye katılanlar arasında yer alan manken Buse İskenderoğlu ise gelen eleştirilerin ardından, "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok" demişti.