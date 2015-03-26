Ev ödevinde ideal süre ne kadar?

İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre öğrenciler için en ideal ev ödevi süresi günde 60 dakikayı geçmemeli.

İspanya Oviedo Üniversitesi’nden eğitim psikologları Asturias’ta, yaş ortalaması 13 olan 7 bin 725 özel ve devlet okulu öğrencisiyle yaptığı araştırmada akademik performans için ödeve ne kadar süre ayrılması gerektiği sorusu ele alındı. Araştırmada, özellikle matematik ve fen bilimlerinde ödev sürelerinin akademik başarı üzerinde oynadığı roller belirlendi. Öğrencilerin ödev ile ilişkileri gözlendi. Akademik performansları kayıt altına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, bir öğrenci için ideal ödev süresi 60 dakika. Bazı öğrencilerde bu süre 100 dakikaya kadar uzamasına rağmen özellikle 2 saatten sonra akademik performanslarda büyük düşüş yaşandığı gözlendi.

Araştırma ekibinin başında bulunan Javier Suarez Alvarez 120 dakikanın ödev süresinde sınır teşkil ettiğini söylüyor.

“Veriler günde akademik başarı için en makul ve etkili ödev süresinin 60 dakika olduğunu gösteriyor. 70 dakikanın üzerine çıkılmamalı. 2 saatse son sınır. Öğrenciden öğrenciye sürelerde değişim olsa da 120 dakikadan sonra akademik performansta büyük düşüş yaşanıyor”

Rapor ödev konusunda eğitimcilere öneriler de de bulunuyor:

-Ödev günümüz eğitiminde de hala önemli bir rol oynuyor. Bunun bilincinde olunmalı.

-Ödevde nicelik akademik başarıyı artırmıyor. Bunu yerine sistematik, düzenli ödevler çok daha etkili.

-Ödev öğrencilere çalışma alışkanlığı vermeli.

-Özerk bir öğrenim alanı yaratarak, öğrencinin kendi istediği düzenlemeleri yapmasına imkan tanımalı.

-Ödev ‘belli’ bir zorlukta olmalı ve öğrenciyi mücadeleye itmeli. Çok zorlu ödevler verilmemeli, bu tip çalışmalar öğrencinin cesaretini kırar.