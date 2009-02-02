Ev kazalarının çoğu düşme kaynaklı

Acil servise yapılan başvurular arasında ev kazalarının büyük yer tuttuğu, ev kazalarının da çoğunun düşme kaynaklı olduğu bildirildi.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, başkanlığındaki bir grubun, acil servis kayıtlarından yararlanarak yaralanmalarla ilgili bir araştırma gerçekleştirdiğini belirtti.



Prof. Dr. Akbaba, ÇÜ Balcalı Hastanesinde bir yılda 14-86 yaşlarındaki 22 bin 365 acil servis hasta kaydı üzerinde yapılan incelemede, 806 ev kaza vakasının belirlendiği söyledi.



En fazla ev kazasının yüzde 40,6 ile düşmeye bağlı yaşandığı bildiren Prof. Dr. Akbaba, şunları kaydetti:



''Araştırmada ikinci sırayı yüzde 29,3 ile kesici, delici alet yaralanmaları, üçüncü sırayı da yüzde 11 oranla yanma olayları aldı. Diğer yaralanma şekilleri sırasıyla sıkışma (yüzde 5.3), elektrik çarpması (yüzde 4.3), çarpmalar (yüzde 2.9), korozif (aşındırıcı) maddeye maruz kalma (yüzde 1.9), karbonmonoksit zehirlenmesi (yüzde 1.9), organik fosfora maruz kalma (yüzde 1.4), göze yabancı cisim batması (yüzde 1.4) olarak belirlendi. Ev kazaları sayısında mevsimlere göre farklılık gözlemlendi. Araştırmada yüzde 38,3 ile en fazla kazanın yaz aylarında, en az kazanın ise yüzde 15,2 ile sonbahar aylarında yaşandığı tespit edildi.''



Kadınlar daha çok yaralanıyor



Prof. Dr. Muhsin Akbaba, kadınların erkeklerden daha fazla ev kazası yaşadığını belirlediklerini vurgulayarak, ''Kesi ve yanıklar kadınlarda daha çok görülmekte. Bu durum kadınların mutfak işleri sırasında kesici aletler ve sıcak cisimlerle karşılaşmalarının sık olmasına bağlı olabilir'' dedi.



Kadınların temizlik amacıyla korozif maddeleri çok sık kullandığını ifade eden Prof. Dr. Akbaba, bu tür kazaların, özellikle banyo ve tuvalet gibi havalandırması yeterli olmayan kapalı alanların temizliği esnasında bu maddenin dikkatsiz kullanılmasına bağlı yaşandığını belirtti.



Çocuk ve yaşlıların ev kazalarını yoğun şekilde yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Akbaba, şöyle devam etti:



“Ev kazaları, özellikle çocuklar ve yaşlılar için ölümlere yol açabilen önemli halk sağlığı sorunudur. Özellikle düşmeler hem hastalık hem de ölüm riski açısından en sık görülen yaralanma türüdür. Çocuklar tehlikenin bilincinde olmamaları, çevresel risklere daha açık olmaları, bulma ve öğrenme konularında daha meraklı olma gibi nedenlerden ev kazaları açısından yüksek riske sahiptir. Yaşlılarda akut ve kronik hastalıkların sık görülmesi, fizyolojik değişiklikler, unutkanlık, erken yorulma ve benzer nedenlerle ev kazaları açısından yüksek riske sahip diğer bir gruptur.”

