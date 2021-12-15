Ev hapsi cezası verilen Youtuberlar konuştu: İnsanları eve davet edip röportaj yapmaya devam edeceğiz

12 Aralıkta evlerine sabah saatlerinde baskın yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan Kendine Muhabir’in sahibi Hasan Köksoy, İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık konuştu. Köksoy korkmadığını belirterek "Ev hapsi sürecinde insanları eve davet edip röportaj yapmaya devam edeceğim" dedi. Kocabıyık da röportaj yapmaya devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz Pazar günü evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan Kendine Muhabir’in sahibi Hasan Köksoy, İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık ve Sade Vatandaş hesabının sahibi Mehmet Koyuncu’ya ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kendine Muhabir’in sahibi Hasan Köksoy, İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık yaşananlarla ilgili GazeteduvaR’dan Hacı Bişkin’e konuştu.

Eşinin ve çocuğumun gözü önünde gözaltına alındığını söyleyen Köksoy, "Eşim, çocuğuma, ‘Baban markete gitti’ dedi. Evde kırık bilgisayarı bile aldılar. Çocuğumun tabletine el koydular. Her ne kadar bu tableti almayın desem de dinlemediler. Ailem gözaltından çıktığımda da çocuğuma, ‘baban marketten döndü’ dedi.”

"İnsanları eve davet edeceğim…"

Gözaltılarla kendilerine mesaj verildiğini söyleyen Köksoy şöyle devam etti: “Zaten ulusal medya satılmış durumda. Ulusal basında muhalif medya var ancak onları da RTÜK’ün sopasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Sosyal medya için iktidar, ‘milli güvenlik sorunu’ tanımını yapıyor. Peki neden sokak röportajları yapanları gözaltına alıyorlar? Bu sorunun cevabı belli. Ben susmak istemiyorum. Yaptığım işi insanlık görevi olarak görüyorum. İnsanlar konuşuyor, konuşmaya da devam edecekler.”

“Ben içerideyken eşim röportaj yapmaya devam etti”

Köksoy ev hapsi sürecinde de röportajlarına devam edeceğini söyledi: “Zaten daha önce röportaj yaparken sokakta birçok kez tehdit edildim, hakarete uğradım… Ben içerdeyken eşim röportaj yapmaya devam etti. Korkmuyoruz… Ev hapsi sürecinde insanları eve davet edip röportaj yapmaya devam edeceğim. Sokak röportajları durmayacak, insanlar susmayacak. Bizi gözaltına aldıklarında insanlar daha çok konuşacak. Belki de bu vesileyle daha iyi şeyler olacak.”

Daha önce birçok kez gözaltına alınan Kocabıyık, "Bu sürece alışkınım" diyor. Adli kontrol ve ev hapsiyle serbest kalmasının, ‘siyasi bir karar olduğunu’ belirten Kocabıyık şunları söylüyor: “Biz sokakta röportajlar yaparak emeğimizi insanlarla paylaşıyoruz. Bize ev hapsi vererek insanlardan uzaklaştıracaklarını düşünüyorlar. Biz demokrasiye inanan insanlarız. Bizi böyle cezalandıramazlar."

Kocabıyık ev hapsinde de röportaj yapmaya devam edeceğini söylüyor. Peki bu nasıl olacak?: “İnsanları eve davet ederim… Gözaltından çıktıktan sonra insanlar beni arayarak konuşmak istediklerini söylemeye devam etti. ‘Sen evden çıkamazsan biz eve geliriz’ diyenler oldu. Örneğin ablam sokağa çıkıp röportaj yapmayı planlıyor. İnsanları eve çağırıp çay, kahve ısmarlayarak yaptığım işe devam edeceğim. Bir tane Arif evde olur, bin tane Arif sokaklarda olacak. Ayrıca dışarıda sokak röportajları yapanlar, bizler için de röportaj yapmak istediklerini söyledi. İlave TV’nin mikrofonu birçok mikrofonla birlikte sokaklarda dolaşmaya devam edecek.”

* Görüşmek istediğimiz Sade Vatandaş hesabının sahibi Mehmet Koyuncu’nun telefonuna el konulduğu için kendisine ulaşamadık.

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