Eurovision'un galibi İsveç oldu



Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen ve 27 ülkenin yarıştığı “2015 Eurovision Şarkı Yarışması”nın galibi "Heroes" adlı şarkısıyla İsveç'i temsil eden Mans Zelmerlöw oldu.

Bu başarısıyla İsveç, Eurovision galibiyetlerinin sayısını 6'ya çıkardı.

Birinci İsveç 365 puan toplarken, Rusya'yı temsil eden Polina Gagarin'in şarkısı "A Million Voices" 303 puan ile ikinci, İtalya'yı temsil eden Il Volo'nun şarkısı "Grande Amore" ise 292 puanla üçüncü oldu.

Almanya ve ev sahibi Avusturya ise 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nı sıfır puanla tamamladı. Almanya en son 1964 ve 1965 yıllarında sıfır puan almıştı.

Oylama sırasında Rusya'ya verilen oylar seyirciler tarafından ıslıklandı. Yarışmaya ilk kez katılan Avustralya'yı temsil eden Guy Sebastian, "Tonight Again" ile 5. oldu.

Mesaj içerikli şarkılar

Macaristan ve Kıbrıs barış temalı şarkıları seçerken, Ermenistan şarkısında soykırım konusuna yer verdi. Fazla kilolarıyla dikkat çeken Sırbistan'dan Bojana Stamenov'un güzellik üzerine olan şarkısı ise "farklıyım ve bu sorum değil" mesajı taşıyordu. Fransa, şarkısıyla İkinci Dünya Savaşı'nı anarken, Romanya'nın şarkısı ise başka ülkelere çalışmaya giden ebeveynlerin geride bıraktıkları çocuklarına adanmıştı.

27 ülkeden sadece İtalya, İspanya, Fransa, Karadağ ve Romanya şarkılarını İngilizce dışındaki bir dilde seslendirdi.