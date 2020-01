Eurovision'da zafer, Türkçe nakaratlı şarkısıyla Ukrayna'nın

İsveç'te bu yıl 61'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği, "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı. Jamala'nın, büyükannesi ile Kırım Tatarlarının yaşadığı trajediyi anlatan, Türkçe nakaratında "Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım" sözlerinin yer aldığı "1944" adlı şarkısı, 534 puanla birinci seçildi.

16 bin kişilik Globen Arena'da gerçekleştirilen, "Avrupa'daki göçmen krizi'' temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. Programın sunuculuğunu 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsveç temsilcisi Mans Zelmerlöw ve Petra Mede üstlendi.

Yarışmada Avustralya temsilcisi Dami Im'un seslendirdiği "Sound of Silence" adlı şarkısı 511 puanla ikinciliği, Rusya temsilcisi Sergey Lazarev'in "You Are the Only One" adlı şarkısı da 491 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Miracle" adlı eserle temsil eden Semra Rahimli de 117 puanla 17'nci oldu.

Yarışma, Amerika'da televizyonda ilk defa canlı yayınlandı, Çin dahil 50 ülkede canlı izlendi. Yarışmanın sonunda Justin Timberlake de mini konser verdi.

Yarışmanın sonucu açıklandıktan sonra büyük sevinç yaşayan Jamala, ''Ben biliyorum ki şarkımı barış ve aşk için seslendirdim. Gerçekten herkese barış ve sevgi mesajı vermek istiyorum. Ayrıca, bütün herkese çok teşekkür etmek istiyorum.'' diye konuştu.

Yarışmayı izleyenler arasında bulunan Ukrayna Kültür Bakanı Vyacheslav Kyrylenko da ''Umuyorum ki bu büyük galibiyet, ülkem için büyük bir moral olur. Bu şarkı Kırım Tatarlarının trajedisini anlattığından dolayı bizim için zaten kazanan bir parçaydı.'' değerlendirmesinde bulundu.