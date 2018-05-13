Eurovision'da sahneye atlayan bir kişi İngiliz şarkıcının mikrofonunu kaptı: İngiltere medyasının Nazileri, biz özgürlük talep ediyoruz

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde İngiliz şarkıcı SuRie'nin performansı sahneye atlayan bir kişi tarafından kesildi.
29 yaşındaki şarkıcının elinden mikrofonu alan kişi "İngiltere medyasının Nazi'leri, biz özgürlük talep ediyoruz" diye bağırdı.
Olaya kısa sürede müdahale eden güvenlik sahneye atlayan kişiyi dışarı çıkarırken SuRie 'Storm' adlı şarkısına kaldığı yerden devam etti.
Şarkısının yaklaşık 15 saniyesi kesintiye uğrayan şarkıcıya ikinci bir şans verilip verilmeyeceği, tartışma konusu olurken, saldırganın kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.