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Kültür-Sanat

Eurovision'da ilk 10 finalist

Norveç'te düzenlenen 55'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Norveç'te düzenlenen 55'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu. 

İşte ilk 10'a kalan finalist ülkeler - FOTO GALERİ



17 ülke arasından finale kalan Arnavutluk, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, İzlanda, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan, önümüzdeki Cumartesi Telenor Arena'da yapılacak finale katılacak.

Yaklaşık 150 milyon insanın izlediği yarı finalde ilk kez sonuçları belirleyen oylamada televizyon izleyicilerinin cep telefonu mesajları yüzde 50, jüri oyları yüzde 50 etkili oldu.

Türkiye'yi temsil edecek olan Manga, Perşembe finale katılacak ikinci 10 ülkenin belirleneceği 2'nci yarı finalde yarışacak.

Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve ev sahibi Norveç'in doğrudan yer alacağı 29 Mayıs'taki finale toplam 25 ülke katılacak.


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