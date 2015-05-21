Eurovision'da finalistler belli oluyor



Birinci yarı finalde Rusya, Arnavutluk, Ermenistan, Romanya, Macaristan, Yunanistan, Estonya, Gürcistan, Sırbistan ve Belçika seçilmişti.

Barış temalı "A Million Voices" (Bir Milyon Ses) isimli şarkıyı seslendiren Rusya temsilcisi Polina Gagarina birinci yarı finalin ilgi gören isimlerinden olmuştu.

Beklentilerin aksine Finlandiya temsilcisi PKN grubu finale kalamamıştı. Punk-rock tarzındaki 1,5 dakikalık Aina Mun Pitaa (Her zaman, mecburen) adlı şarkıyı seslendiren grup, down sendromlu ve otizmli dört sanatçıdan oluşuyor. Danimarka ve Hollanda'nın temsilcileri de birinci yarı finalde elenmişti.

Bu akşam yapılacak ikinci yarı finalde yarışacak 17 aday arasında İsveçli şarkıcı Mans Zelmerlöw de bulunuyor. Norveç, Polonya, İsrail ve İsviçre bu akşam yarışacak diğer ülkeler arasında yer alıyor. Eleme, izleyici ve ülke jürilerinin verdiği notlar göz önüne alınarak yapılıyor.

Cumartesi günü yapılacak büyük finale Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın temsilcileri doğrudan katılıyor. Yarışmanın 60'ıncı kez düzenleniyor olması nedeniyle bu yıl Avustralya da finalde temsil edilecek.