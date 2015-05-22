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Yaşam
Deutsche Welle

Eurovision'da büyük final heyecanı

Bu yıl 60'ıncı kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında tüm finalistler belli oldu. Büyük final yarın akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

22 Mayıs 2015 11:47

Viyana'da dün akşam yapılan ikinci yarı finalde büyük finale kalan 10 ülke belirlendi. Favori ülkeler arasında gösterilen İsveç ve Norveç büyük finale kaldı. Litvanya, Polonya, Slovenya, Karadağ, Kıbrıs, Azerbaycan, Letonya ve İsrail finale kalan diğer ülkeler oldu.

Birinci yarı finalde Rusya, Arnavutluk, Ermenistan, Romanya, Macaristan, Yunanistan, Estonya, Gürcistan, Sırbistan ve Belçika seçilmişti.

Büyük finalde 27 ülke yarışıyor

Cumartesi günü yapılacak büyük finale Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın temsilcileri doğrudan katılıyor. Yarışmanın 60'ıncı kez düzenleniyor olması nedeniyle bu yıl Avustralya da finalde temsil ediliyor. Yarışmayı geçen yıl "sakallı diva" olarak anılan Conchita Wurst ile kazanan ev sahibi Avusturya ile birlikte toplam 27 ülke yarışıyor.

Favori ülkeler arasında İsveç, İtalya, Rusya ve Avustralya başı çekiyor. Guy Sebastian, Avustralyayı "Tonight again" adlı şarkıyla temsil ediyor.

Eurovision, dünyanın en çok ilgi gören şarkı yarışmaları arasında başı çekiyor. Geçen yılki büyük finali TV ekranları başında yaklaşık 200 milyon kişi izlemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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