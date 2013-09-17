'Eurovision'a Atilla Taş'la katılalım' kampanyası

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, puanlama sisteminde değişiklik yapılmaması halinde Eurovision'a bu yıl da katılmayacaklarını söylemişti. Şahin'in açıklamasının ardından yarışmanın sevdalıları harekete geçti.

Türkiye'nin 2014 yılında Danimarka'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına mutlak surette katılması gerektiğini ifade eden bir grup gönüllünün dikkat çekici bir başka talebi daha var: "Atilla Taş bizi Eurovision'da temsil etsin!"

'Yunanistan'a itelememize rağmen bizi bırakmadı'

Lisetelist adlı internet sitesinde başlayan ve change.org üzerinden sürdürülen imza kampanyasında gönüllüler, hedeflenen sayıya ulaşıldığında TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i makamında ziyaret edip taleplerini ileteceklerini belirtiyorlar.

Listelist, kampanyanın ve Atilla Taş'ı desteklemelerinin sebeplerini de şöyle sıralıyor:

- Çünkü Ham Çökelek’i bilmeyen bir tane insan evladı gösteremezsiniz bu ülkede; o aslında bir fenomendir.

- Çünkü Atilla Taş’ın doğasında rekabet ve iddialı olma durumu var.

- Çünkü kendisini Yunanistan’a itelememize rağmen O bizi bırakmadı, o bizi hala seviyor.

- Çünkü Rimi Rimi Ley’den daha kötü bir şarkı yazma ihtimali yok

- Biz bu sene Eurovision’a katılmalıyız ve Atilla Taş da bizi Eurovision’da temsil etmeli!

Kampanyanın sitesinde yazanlar ise şu şekilde;

"Türkiye geçen sene olduğu gibi bu sene de Eurovision'a katılmamaya karar verdi ancak bizce büyük bir hata yapıyoruz. Bu hatadan hemen dönmeli ve bütün dünyaya gücümüzü göstermek için Atilla Taş'ı Eurovision yarışmasına göndermeliyiz.

Destekliyorsan hemen imzanı bırak ve biz de 100 bin kişiye ulaşırsak TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i makamında ziyaret edelim."