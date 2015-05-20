Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk finalistleri belli oldu

Bu yıl 60'ıncı kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının birinci yarı finali dün akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Cumartesi günü yapılacak büyük finale kalan 10 ülke belirlendi.

Yarı final, Eurovision'u geçen yıl kazanan Conchita Wurst'un "Rise Likea Phoenix" şarkısını seslendirmesiyle açıldı. Avusturya, 1996'da Udo Jürgens'ün ardından "sakallı diva" Conchita Wurst ile yarışmayı ikinci kez kazanmıştı.

"A Million Voices" (Bir Milyon Ses) isimli şarkıyı seslendiren Rusya temsilcisi Polina Gagarina finale kalanlar arasında yer aldı. Şarkıda barış mesajı öne çıkarılıyor.

Down sendromlu ve otizmli Finli grup final biletini alamadı

Arnavutluk, Ermenistan, Romanya, Macaristan, Yunanistan, Estonya, Gürcistan, Sırbistan ve Belçika finale kalan diğer ülkeler oldu.

Beklentilerin aksine Finlandiya temsilcisi PKN grubu finale kalamadı. Punk-rock tarzındaki 1,5 dakikalık Aina Mun Pitaa (Her zaman, mecburen) adlı şarkıyı seslendiren grup, down sendromlu ve otizmli dört sanatçıdan oluşuyor.

İkinci yarı final yarın yapılacak.