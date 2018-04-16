Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst, HIV pozitif olduğunu açıkladı

Avusturyalı trans şarkıcı Conchita Wurst, HIV taşıyıcısı olduğunu açıkladı. Eski erkek arkadaşı kendisine şantaj yaptığı için hastalığını açıkladığını belirten Wurst, "Uzun yıllardır HIV pozitifim" dedi.

Avusturya'ya 2014 yılında Eurovision Müzik Yarışması'nda birincilik kazandıran Conchita Wurst, HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) taşıyıcısı olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

29 yaşındaki şarkıcı, kendisine şantaj yapan eski erkek arkadaşı nedeniyle hastalığını paylaştığını belirtti:

"Uzun yıllardır HIV pozitif virüsü taşıyorum. Eski erkek arkadaşım beni hastalığımı kamuoyuyla paylaşmakla tehdit etti. Kimseye beni korkutma ve hayatımı etkileme hakkını asla vermeyeceğim."