T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst, HIV pozitif olduğunu açıkladı

Conchita Wurst, eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğini aktardı

16 Nisan 2018 19:37

Avusturyalı trans şarkıcı Conchita Wurst, HIV taşıyıcısı olduğunu açıkladı. Eski erkek arkadaşı kendisine şantaj yaptığı için hastalığını açıkladığını belirten Wurst, "Uzun yıllardır HIV pozitifim" dedi.

Avusturya'ya 2014 yılında Eurovision Müzik Yarışması'nda birincilik kazandıran Conchita Wurst, HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) taşıyıcısı olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

29 yaşındaki şarkıcı, kendisine şantaj yapan eski erkek arkadaşı nedeniyle hastalığını paylaştığını belirtti:

"Uzun yıllardır HIV pozitif virüsü taşıyorum. Eski erkek arkadaşım beni hastalığımı kamuoyuyla paylaşmakla tehdit etti. Kimseye beni korkutma ve hayatımı etkileme hakkını asla vermeyeceğim."

ETİKETLER

Conchita WurstEurovision Müzik YarışmasıHIVvirüshıv pozitif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24