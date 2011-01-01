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EUROVISION 2011 TEMSİLCİSİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

01 Ocak 2011 03:33

-EUROVISION 2011 TEMSİLCİSİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Türkiye'yi Almanya'da yapılacak Eurovision 2011 Şarkı Yarışması'nda Yüksek Sadakat grubu temsil edecek.  TRT'de yılbaşı nedeniyle yayınlanan özel eğlence programında, Türkiye'yi 2011 yılında Almanya'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasında ''Yüksek Sadakat''grubunun temsil edeceği bildirildi.  Eurovision 2010 Şarkı Yarışmasında, Lena'nın seslendirdiği parçayla birinciliği elde eden Almanya, 56. Eurovision Şarkı Yarışmasına ev sahipliği yapacak.

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