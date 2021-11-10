Euronews, Atatürk paylaşımı için özür diledi: Maksadını aşan ifadelerle paylaşılan haber için inceleme başlatılmıştır

T24 Haber Merkezi

Euronews Türkçe, ölüm yıldönümünde Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi. Yayın, hazırlanan haberin sosyal medya paylaşımında "maksadını aşan ifadeler" kullanıldığını ifade etti.

Euronews, 10 Kasım'da "Atatürk'ün geçirdiği hastalıklar" başlıklı bir haber hazırlayıp, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları geçirdi" ifadeleriyle sosyal medyada paylaşmıştı.

Sosyal medyada kısa sürede tepki çeken paylaşım, Euronews tarafından silindi. Euronews, ilgili haberi de yayından kaldırdı. Euronews'un Atatürk'ün ölümünün üzerinden kaç yıl geçtiğini yanlış hesaplaması da dikkat çekti

Konuyla ilgili bir özür açıklaması yayımlayan Euronews Türkçe, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83. yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır" dedi.

Kurum, "söz konusu haberin Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek şekilde paylaşılmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır" duyurusunda bulundu.