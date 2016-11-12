Euroleague'de haftanın MVP'si Nando De Colo

THY Euroleague'de CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, altıncı haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.



CSKA Moskova'nın evinde Real Madrid'i 91-90 yendiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, sezonun altıncı haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 28 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamlayan 29 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 8'de 5, üç sayılarda 4'te 3, serbest atışlarda ise 9'da 9 isabetle oynadı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'da forma giyen ABD'li pivot Chris Singleton, takımının ağırladığı İsrail'den Maccabi FOX'u 83-75'le geçtiği mücadelede 26 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalık performansıyla 35 verimlilik puanı topladı ve haftanın en iyi ikinci basketbolcusu seçildi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 29 verimlilik puanıyla İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımından Krunoslav Simon takip etti.



Hırvat forvet, takımının konuk ettiği Anadolu Efes'i 105-92 yendiği maçı 14 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.