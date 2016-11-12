T24 LogoT24 Logo
Spor

Euroleague'de CSKA Moskova'nın bileği bükülmüyor

Rus ekibi CSKA Moskova, 6. hafta sonunda namağlup liderliğini sürdürdü

12 Kasım 2016 14:09

THY Euroleague'de 6. hafta maçlarında Real Madrid'i 91-90'lık skorla geçen CSKA Moskova, 6'da 6 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Almanya'nın Brose Bamberg takımını evinde 72-70 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alan Darüşşafaka Doğuş, averajla 6. sıraya yükseldi.

 

Fenerbahçe 34 sayı fark yedi

 

Deplasmanda Baskonia'ya 86-52 gibi farklı bir yenilgi alarak arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 4 basamak gerileyerek averajla 7. sırada kendine yer buldu.

Organizasyonda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda 105-92 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes ise averajla 14. sıraya geriledi.

 

Galatasaray son sırada

 

Konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos karşısında 89-87 galip gelerek THY Euroleague'deki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank da averajla son sırada yer aldı.

Organizasyonda 6. hafta maçları sonunda galip gelemeyen takım kalmazken, kaybetmeyen tek ekip son şampiyon CSKA Moskova oldu.

 

THY Euroleague'de altıncı hafta sonuçları

 

Unics Kazan (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 65-62

Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya): 72-70

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-75

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Anadolu Efes (Türkiye): 105-92

Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 92-86

Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan): 89-87

CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 91-90

Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye): 86-52

ETİKETLER

THY EuroleagueGalatasarayBaskoniaFenerbahçeDarüşşafaka DoğuşCSKA Moskova

İlgili Haberler

Galatasaray Euroleague'de galibiyetle tanıştı

THY Euroleague'de geride kalan 5 haftada maç kazanamayan Galatasaray Odeabank, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 89-87 mağlup etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24