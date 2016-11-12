Euroleague'de CSKA Moskova'nın bileği bükülmüyor

THY Euroleague'de 6. hafta maçlarında Real Madrid'i 91-90'lık skorla geçen CSKA Moskova, 6'da 6 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Almanya'nın Brose Bamberg takımını evinde 72-70 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alan Darüşşafaka Doğuş, averajla 6. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe 34 sayı fark yedi

Deplasmanda Baskonia'ya 86-52 gibi farklı bir yenilgi alarak arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 4 basamak gerileyerek averajla 7. sırada kendine yer buldu.

Organizasyonda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda 105-92 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes ise averajla 14. sıraya geriledi.

Galatasaray son sırada

Konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos karşısında 89-87 galip gelerek THY Euroleague'deki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank da averajla son sırada yer aldı.

Organizasyonda 6. hafta maçları sonunda galip gelemeyen takım kalmazken, kaybetmeyen tek ekip son şampiyon CSKA Moskova oldu.

THY Euroleague'de altıncı hafta sonuçları

Unics Kazan (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 65-62

Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya): 72-70

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-75

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Anadolu Efes (Türkiye): 105-92

Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 92-86

Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan): 89-87

CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 91-90

Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye): 86-52