Galatasaray Euroleague'de galibiyetle tanıştı

THY Euroleague 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank sahasında Olympiakos’u nefes kesen maç sonunda 89-87 mağlup etmeyi başardı ve ilk galibiyetini aldı.



Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 6. maç sonunda ilk galibiyetini aldı. Olympiakos ise 3. mağlubiyetini aldı. Bu Yunan ekibinin üst üste 2. mağlubiyeti oldu.

www.basketball.com.tr'nin haberine göre; karşılaşmada ilk sayılar Yunan ekibinden geldi. Printezis ve Birch ile sayılar bulan deplasman ekibi skorda 4-2 öne geçti.



Temsilcimiz Galatasaray’ın hücumlardan boş döndüğü bu bölümde Olympiakos Mantzaris, Printezis ve Spanoulis ile sayılar buldu ve 5.55 kala skoru 11-2 yaptı. Galatasaray ise mola almak zorunda kaldı. Moladan Göksenin Köksal’ın basketiyle dönen temsilcimiz skoru 11-4 yaptı.<br /> <br /> Mantzaris’in üçlüğü ile cezayı kesen deplasman ekibi farkı 14’e çıkardı (6-20). Çeyrek sonuna doğru savunmayı sertleştiren temsilcimiz Dentmon’un skorer oyunuyla 8-0’lık seri yakaladı ve 5.1 saniye kala farkı 6’ya indirdi (14-20). Çeyrek de bu sonuçla tamamlandı.<br /> <br /> İkinci çeyreğe de Galatasaray savunmada iyi başlayan taraftı. Austin Daye’nin serbest atıştan bulduğu sayılarla serisini 10-0’a çıkartan Galatasaray farkı da 4’e indirdi (16-20).<br /> <br /> Deon Thompson ve Austin Daye’nin sayılarıyla temsilcimiz 8.6 kala skoru 20-20’de eşitledi. Rakibini iyi savunmasıyla hücumlardan boş döndüren temsilcimiz 7.33 kala Daye’in serbest atışlardaki sayılarıyla 22-20 öne geçti. Bu basketle Galatasaray serisi de 16-0’a çıktı. Daye’nin dip çizgiden bulduğu 3 sayılık isabetle seriyi 19-0’a çıkartan Sarı-Kırmızılılar 6.45 kala skoru 25-20’e getirdi ve Olympiakos’a molayı aldırdı.<br /> <br /> Moladan sonra Green’in sayıları temsilcimizin serisini sona erdirdi. Bu baskete rağmen savunma sertliğinden taviz vermeyen Galatasaray hücumda da Austin Daye önderliğinde 8-0’lık bir seri daha yakaladı ve farkı 11’e çıkarttı (33-22). Mola alan Olympiakos moladan Mantzaris’in üçlüğü ile dönse de cevap Dentmon’dan geldi (36-25).<br /> <br /> Hücumda Mantzaris ve Papanikolaou ile sayılar bulan Yunan ekibi farkı 8’e indirmeyi başardı ve Ergin Ataman molayı almak zorunda kaldı (38-30). Çeyrek sonunu iyi oynayan Olympiakos farkı 4’e kadar indirdi ve ilk yarı temsilcimizin 38-34 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya temsilcimiz Austin Daye’in sayılarıyla girdi (40-34). Spanoulis’ten üçlük bulan Olympiakos’a temsilcimiz Micov’dan gelen üçlükle cevap verdi (43-37). Dentmon ve Sinan GÜler’den de üç sayılık basketler bulan temsilcimiz seriyi 9-0’a çıkardı ve Olympiakos’a molayı aldırdı. Fark da bu bölümde 12 sayıya çıktı (49-37).



Moladan sonra Sinan Güler’in asistinde Alex Tyus’den gelen smaç basketle seri 11-0’a çıktı (51-37). Çeyrek bitimine 5.48 kala Sinan Güler’in muhteşem asistinden dipten üç sayılık bulan Dentmon skoru 56-42’e getirdi. Ancak Printezis ile 5-0’lık seri yakalayan Olympiakos farkı 9’a indirdi (56-47). Birch’ün serbest atıştan bulduğu sayılarla seri 7-0’a çıksa da Galatasaray Odeabank seriyi Alex Tyus’un sayılarıyla sonlandırdı (58-49).



Hücumda kötü tercihler kullanan temsilcimiz karşısında Olympiakos Khem Birch ve Matt Lojeski ile 5-0’lık bir seri daha yakaladı ve Ergin Ataman’a molayı aldırdı (58-54). Moladan temsilcimiz 5-0’lık seriyle dödü ve fark tekrar 9’a çıktı. Çeyrekte son hücumu Matt Lojeski ile kullanan Olympiakos bulduğu üç sayılık isabetle farkı 6’a indirdi. Çeyrek ise 63-57 sonuçlandı.



Son çeyreğe temsilcimiz Dentmon’ın serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı (65-57). Olympiakos buna 4-0’lık seriyle cevap verse de önce Jon Diebler’ın üçlüğü ardından da Austin Daye’in serbest atıştan bulduğu sayılarla skor 70-61’e geldi. Hücumda topu iyi dolaştıran Olympiakos Matt Lojeski’nin 3+1’lik hücum katkısıyla 7.29 kala farkı 5’e indirdi (70-65).



Jon Diebler’ın üç sayılık basketi ile fark 9’a çıktı ve Yunan ekibi mola almak zorunda kaldı. Moladan Mantzaris’in üçlüğü ile dönen deplasman ekibine Jon Diebler’ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla cevap veren temsilcimiz son 5 dakikaya 79-71 önde girdi. 3.58 kala Mantzaris ile bir üçlük daha bulan Yunan ekibi farkı 4’e indirdi.



Jon Diebler’ın skorer oyunuyla sayı bulan temsilcimize Spanoulis ile cevap gelince skor 84-79 oldu. Son 2 dakikaya girilirken Printezis ile 2’de 0 atan Yunan ekibi bir sonraki hücumda Printezis’ten 2 sayılık basket buldu ve farkı 4’e indirdi (85-81). Dentmon ile hücumdan boş dönen temsilcimize Spanoulis’in 3 sayılık basketiyle cevap veren Olympiakos farkı 1’e indirdi (85-84).



Molan alan Galatasaray moladan sonra Micov ile bulduğu sayı ile skoru 87-84’e getirdi. Bir sonraki hücumda Sinan Güler ile topu kapan temsilcimiz yine Sinan Güler’in hatasıyla kaptığı topu kaybetti.



12 saniye kala Mantzaris ile faul çizgisinden 2’de 2 atan Yunan ekibi farkı tekrar 1’e indirdi ve Ergin Ataman molayı aldı (87-86). Moladan sonra çizgiye giden Sinan Güler 2’de 2 attı ve 11 saniye kala skoru 89-86’a getirdi.



Lojeski ile çizgiye giden Olympiakos 2’de 1 attı. Micov’un 2’de 0 atmasının ardından son hücumda Printezis’i bloklayan Alex Tyus maçı temsilcimize kazandırdı.



Galatasaray Odeabank mücadeleden 89-87 galip ayrıldı ve ilk galibiyetini aldı.