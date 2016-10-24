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Spor

Euroleague'de 3. hafta programı

Grubunda ikide iki yapan Fenerbahçe, evinde Zalgiris'i ağırlayacak

24 Ekim 2016 15:38

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı 25 Ekim Salı günü oynanacak Unics Kazan-Darüşşafaka Doğuş maçıyla başlayacak.

THY Euroleague'de 3. hafta karşılaşmaları yarın ve 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın açılış maçında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Unics Kazan ile karşılaşacak. Yunan ekibi Olympiakos'a 90-66 mağlup olan Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı evinde ağırlarken, Sırp ekibi Kızılyıldız'a Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 83-85 mağlup olan Galatasaray Odeabank ise İsrail deplasmanında Maccabi FOX ile karşılaşacak.

İspanyol devi Barcelona Lassa'yı deplasmanda 72-73 mağlup eden Fenerbahçe ise evinde Zalgiris'i ağırlayacak.

 

İşte THY Euroleague'de 3. hafta programı

 

25 Ekim Salı


19.00 Unics Kazan (Rusya) - Darüşşafaka Doğuş
21.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - EA7 Emporio Armani (İtalya)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya)

26 Ekim Çarşamba


20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
20.45 Fenerbahçe - Zalgiris (Litvanya)
21.00 Brose Bamberg (Almanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Galatasaray Odeabank

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