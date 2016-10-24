Anadolu Efes şampiyonu ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Euroleague 3. hafta maçında yarın son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Luigi Lamonica yönetecek.

2 maçta galibiyeti yok

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 85-84, ikinci haftasında ise Olympiakos'a 90-66 yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.

Anadolu Efes'in aksine THY Avrupa Ligi'ne etkili başlayan CSKA Moskova ise, ilk hafta bir başka Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 109-84 yendi.



Rusya temsilcisi ligin ikinci haftasında da sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 81-77 mağlup etti.