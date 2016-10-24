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Spor

Anadolu Efes şampiyonu ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Euroleague'de oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kaybetti

24 Ekim 2016 13:57

Anadolu Efes, THY Euroleague 3. hafta maçında yarın son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Luigi Lamonica yönetecek.

 

2 maçta galibiyeti yok

 

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 85-84, ikinci haftasında ise Olympiakos'a 90-66 yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.

Anadolu Efes'in aksine THY Avrupa Ligi'ne etkili başlayan CSKA Moskova ise, ilk hafta bir başka Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 109-84 yendi.

Rusya temsilcisi ligin ikinci haftasında da sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 81-77 mağlup etti.

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