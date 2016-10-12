Euroleague tarihinin en iyisi Obradovic

Euroleague'de yeni sezonda 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, Euroleague'de 20. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atan Obradovic, 8 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la kazandı.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de yaşadı.

31 yaşında kupayı havaya kaldırdı

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı, İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı kazandı.

Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu.

15 antrenöre fark attı

Euroleague'de Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün tecrübesi, Zeljko Obradovic'in yanına bile yaklaşamadı.

Diğer 15 başantrenör toplamda 4 kez Euroleague şampiyonluğu kazanırken, bu rakam ancak Obradovic'in başarısının yarısı etti.

Bu sezon ligde 8 Euroleague şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan Obradovic'i birer kupayla David Blatt (Darüşşafaka Doğuş), Georgios Bartzokas (Barcelona Lassa), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova) ve Pablo Laso (Real Madrid) takip ediyor.

Ligde 20. sezonuna başlayacak Obradovic'i bu istatistikte ise 15. sezonunu geçirecek EA7 Emporio Armani'nin başantrenörü Jasmin Repesa izledi.

Obradovic, İstanbul'da 3. kez düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe'yle bir kez daha yer alarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.