Euroleague şöleni başlıyor

Avrupa’nın kulüpler bazında en üst seviyedeki organizasyonu olan Euroleague’de Türkiye'yi temsil edecek Anadolu Efes, Darüşşafa Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın maçları Perşembe ve Cuma günü oynayacak.

Geçen yılın finalisti Fenerbahçe Ülker'in yanı sıra Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank’ın da yer aldığı Euroleague’de değişen formatla birlikte heyecan da üst seviyede olacak.



İlk hafta maçlarında tamsilcilerimizin maçları perşembe ve cuma günü oynanacak. Galatasaray Odeabank son şampiyon CSKA Moskova ile perşembe günü Abdi İpekçi’de karşılaşacak.



Aynı gün Darüşşafaka da Kızılyıldız deplasmanına çıkacak. Cuma günü de Fenerbahçe Ülker-Brose Bamberg ve Baskonia- Anadolu Efes karşılaşmaları oynanacak.

Final Four İstanbul'da

Euroleague’de Final Four maçlarına İstanbul ev sahipliği yapacak.



THY Euroleague final four’a ev sahipliği yapacak olan İstanbul bu deneyimi daha önce iki kez daha yaşamıştı. Daha önce 1992 ve 2012’de THY Euroleague Final Four maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul, bu deneyimi bir kez daha yaşayacak.



Grup maçlarının ardından play-off maçları oynayacak takımlardan dördü, 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Final Four serisinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Euroleague'in yeni formatı

Yeni formatta, 16 takım birbiriyle ikişer maç yapacağı çift devreli lig usulü uygulanacak. Ligi ilk sekiz sırada bitiren takımlar, play-off oynamaya hak kazanacak.



5 maç üzerinden oynanacak olan play-off maçlarında 3 galibiyet alan takımlar şampiyonluk için dörtlü finale çıkacak.

Normal sezonda mücadele edecek takımlar

Normal sezon liginde mücadele edecek 16 takım şöyle: Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid, Barcelona Lassa, Saski Baskonia, Kızılyıldız Crvena Zvezda, Maccabi Tel Aviv, Brose Bramberg Baskets, Emporio Armani Milan, Olympiakos, Panathinaikos, Zalgiris, Unics Kazan ve CSKA Moskova.

İlk hafta programı

Türk takımlarının mücadele edeceği organizasyonlarda ilk hafta oynayacakları maçların programı şöyle:

THY Avrupa Ligi

13 Ekim Perşembe

Galatasaray Odeabank-CSKA Moskova

Kızılyıldız-Darüşşafaka Doğuş

14 Ekim Cuma

Fenerbahçe Ülker-Brose Bamberg

Baskonia-Anadolu Efes.