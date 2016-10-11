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Spor

Euroleague’de şampiyonluk oranları belli oldu

CSKA Moskova ve Fenerbahçe Ülker, 2.85'lik oranlarıyla turnuvanın favorisi durumunda

11 Ekim 2016 18:23

Euroleague'de heyecan Çarşamba günü Real Madrid - Olympiakos maçı ile başlıyor. Dev organizasyonda şampiyonluk oranları belli oldu.

Türkiye'yi Anadolu Efes, Darüşşafa Doğuş, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Odeabank’ın temsil edeceği organizasyonda CSKA Moskova ve Fenerbahçe 2.85 oran ile bu sezon Euroleague’in favorisi olarak gözüküyor.

Kupayı kazanması en zor gözüken ekipler ise 1’e 500 oranı ile Kızılyıldız ve Zalgris oldu.

 

İşte Euroleague’de şampiyonluk oranları

 

CSKA Moskova 2.85
Fenerbahçe Ülker 2.85
Real Madrid 5.25
Barcelona 10.00
Olympiakos 10.00
Panathinaikos 10.00
Darüşşafaka Doğuş 15.00
Maccabi Tel Aviv 20.00
Anadolu Efes 30.00
Galatasaray 50.00
Unics Kazan 65.00
Olimpia Milano 100.00
Vitoria 100.00
Bamberg 150.00
Kızıl Yıldız 500.00
Zalgiris 500.00.

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