Eurojackpot'un talih kuşu Almanya'ya vurdu



Avrupa'da 16 ülkenin loto idarelerinin ortaklaşa düzenlediği Eurojackpot'ta, bu haftaki rekor ikramiye olan 76 milyon 766 bin 891 euro 40 cent Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden bir talihliye çıktı.

Farz edelim ki büyük ikramiyeyi kazandınız ancak özel jet, lüks otomobil, havuzlu villa gibi seçenekler sizi cezbetmiyor. Alternatif ikramiye harcama yöntemlerini sizin için derledik.

Koruyucu aile

Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan 12 bin 692 çocuğun doğumundan 18 yaşını dolduruncaya kadar bakımını üstlenebilir, tüm eğitim ve yaşam masraflarını karşılayabilirsiniz.

Aynı parayla bir yıl boyunca 228 bin 472 çocuğun eğitim ve yaşam masraflarının karşılanması mümkün. (Yardım kuruluşu Plan International'ın çocuk başına belirlediği aylık masraf 28 euro, Alman Çocuklara Yardım Örgütü Kindernothilfe'nin belirlediği rakam ise 39 euro)

Çeşme

Etiyopya'da her biri 500'er kişiye temiz su sağlayacak 12 bin 300 çeşme yaptırabilirsiniz. (Unicef'e göre çocukların karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri temiz su kaynağına erişimlerinin olmaması. Söz konusu bir çeşmenin maliyeti 6 bin 200 euro.)

Aşı

Afrika'da 500 milyon çocuğun aşılanmasını sağlayabilirsiniz. SOS-Kinderdörfer in Afrika adlı yardım kuruluşunun verilerine göre 100 çocuğu aşılamak için gereken rakam sadece 15 euro.