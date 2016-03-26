T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Eurojackpot'un talih kuşu Almanya'ya vurdu

Almanya'da kazanılmış en yüksek loto ikramiyesi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden bir talihliye çıktı. Diyelim büyük ikramiyeyi kazandınız ama alışıldık dilekleriniz yok. Sizin için birkaç alternatif derledik.

26 Mart 2016 19:51


Avrupa'da 16 ülkenin loto idarelerinin ortaklaşa düzenlediği Eurojackpot'ta, bu haftaki rekor ikramiye olan 76 milyon 766 bin 891 euro 40 cent Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden bir talihliye çıktı.

Farz edelim ki büyük ikramiyeyi kazandınız ancak özel jet, lüks otomobil, havuzlu villa gibi seçenekler sizi cezbetmiyor. Alternatif ikramiye harcama yöntemlerini sizin için derledik.

Koruyucu aile

Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan 12 bin 692 çocuğun doğumundan 18 yaşını dolduruncaya kadar bakımını üstlenebilir, tüm eğitim ve yaşam masraflarını karşılayabilirsiniz.

Aynı parayla bir yıl boyunca 228 bin 472 çocuğun eğitim ve yaşam masraflarının karşılanması mümkün. (Yardım kuruluşu Plan International'ın çocuk başına belirlediği aylık masraf 28 euro, Alman Çocuklara Yardım Örgütü Kindernothilfe'nin belirlediği rakam ise 39 euro)

Çeşme

Etiyopya'da her biri 500'er kişiye temiz su sağlayacak 12 bin 300 çeşme yaptırabilirsiniz. (Unicef'e göre çocukların karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri temiz su kaynağına erişimlerinin olmaması. Söz konusu bir çeşmenin maliyeti 6 bin 200 euro.)

Aşı

Afrika'da 500 milyon çocuğun aşılanmasını sağlayabilirsiniz. SOS-Kinderdörfer in Afrika adlı yardım kuruluşunun verilerine göre 100 çocuğu aşılamak için gereken rakam sadece 15 euro.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaKuzey Ren Vestfalya EyaletiEurojackpotAlmanya Kuzey Ren Vestfalya EyaletiPlan InternationalAlmanYardımKindernothilfeAfrikaWelle Türkçe DW/dpa/BW/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24