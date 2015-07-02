Euro bölgesinden Yunanistan'a referandum resti

Euro bölgesi liderlerinden Yunanistan’ın yeni önerilerine, ‘referandumda önce yeni müzakereler olmaz’ mesajı geldi.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis alacaklıları şantaj yapmakla suçladı. Ancak yeni bir anlaşmanın referandumun hemen ardından gerçekleşeceği sözünü verdi.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Çarşamba günü, Euro bölgesine liderlerine yeni önerilerini sundu. Tsipras bu teklif kapsamında talep edilen birçok şeyi kabul ettiği iddia ediliyor.

Önerilere karşı 'referandumdan sonra' yanıtı

BBC Türkçe'de ye alan habere göre, konuşmadan önce Tsipras, alacaklılara yeni önerilerini sundu.

Ancak Euro Bölgesi maliye bakanları "bu aşamada yeni görüşmeler için zemin bulunmadığını" söyledi.

Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, yeni bir yardım programının 'ancak referandumdan sonra ve referandumun sonucu temelinde' tartışılabileceğini belirtti.

Yunanlar Pazar günü gerçekleştirilecek referandumda alacaklıların önerilerini oylayacaklar.

Tsiprastan Yunanlara çağrı

Çarşamba akşamı TV ekranlarından halka seslenen Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, halka referandumda hayır oyu kullanma çağrısı yaptı.

Yunan lider bunun alacaklılarla yapılacak daha iyi bir anlaşma için kararlı bir adım olacağını söyledi.

Tsipras, hükümetinin IMF'ye olan borç taksitini ödememesi ardından TV ekranlarından halka seslendi.

Tsipras emekli aylıklarının ve maaşların güvende olduğuna dair söz verdi.

Tsipras son konuşmasında yine hayır oyu verme çağrısı yaptı ve hayır sonucunun müzakerelerde Yunanistan'ın elini güçlendireceğini belirtti.

"Hayır sonucunun alacaklılarla daha iyi bir anlaşma için kararlı bir adım olacağını" söyledi.

'Müzakere masasındayız, olmaya devam edeceğiz'

Yunan lider konuşmasında halka, son günlerde sergilenen soğukkanlılık için teşekkür etti.

Euro bölgesinden çıkılması yönünde gizli bir planı olduğu iddiasını reddetti ve bu iddiayı dillendirenler hakkında 'yalancılar' diye konuştu.

Tsipras Yunanistan'ın hala müzakere masasında olduğunu ve olmayı da sürdüreceğini belirtti.

Yunanistan'da bankalar hafta boyunca kapalı kalacak.

Bankamatiklerden sadece 60 Euro çekilebiliyor.

Bu, bankamatikler önünde kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

'Hayır oyları önde'

Bununla birlikte bazı banka şubeleri, bazıları banka kartı kullanmayan emeklilere, emeklilik maaşlarının bir haftalık bölümünü vermek için kapılarını açtı.

Atina, IMF'ye olan 1.5 milyar dolarlık borcunu ödememişti.

Bu arada Yunan gazetesi Efimerida ton Syntakton tarafından yapılan bir ankette, Yunan halkının yüzde 54'ünün referandumda hayır oyu vereceği sonucu çıktı.

Gazete, hayır oyu verecek olanların sermaye kontrolleri ardından düşerek bu orana geldiğini belirtti.