EURO 2020 | Turnuvanın yedinci gününde neler oldu?

Kevin De Bruyne, Belçika'yı galibiyete taşıdı

Belçika, geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 yendi. Karşılaşmaya, ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistle oynayan Kevin de Bruyne damga vurdu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) B Grubu'nda Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Belçika, Kopenhag'daki Parken Stadı'nda ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Danimarka'yı 2-1 yendi.

Maça fırtına gibi giren Danimarka, henüz 2. dakikada Yussuf Poulsen ile öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip üstünlüğünü ilk yarının sonuna kadar korumayı başardı.

İkinci yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne, Belçika'nın adeta çehresini değiştirdi. De Bruyne, 55. dakikada Thorgan Hazard'a şahane bir asist yaparken 71'de de fileleri şahane bir golle sarsmayı başardı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Belçika puanını 6'ya yükseltti ve son 16'ya kalmayı garantiledi. Danimarka ise grupta puansız kaldı.

Belçika bir sonraki maçına 21 Haziran'da Finlandiya karşısında çıkacak. Danimarka ise aynı gün Rusya ile mücadele edecek.

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Ukrayna, Kuzey Makedonya karşısında hata yapmadı

EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Maça baskılı başlayan Ukrayna, 29'da Yarmolenko, 34'te de Yaremchuk ile ilk yarıyı 2-0 önde kapatmayı başardı.

Kuzey Makedonya 57. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Alioski'nin vuruşunu kaleci Bushchan kurtardı ancak tekrar topu önünde bulan Alioski, bu kez fieleri sarsmayı başardı.

Kalan dakikalarda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi. 84. dakikada Malinovsky, Ukrayna'nın kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

2-1'lik galibiyetle Ukrayna puanını 3'e yükseltti. Kuzey Makedonya ise puansız kaldı.

21 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Hollanda karşılaşacak. Ukrayna ise Avusturya ile mücadele edecek.

Hollanda, Avusturya'yı iki golle geçti; gruptan çıkmayı garantiledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmayı Hollanda 2-0 kazandı.

11. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle öne geçen Hollanda, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da Depay'la yakaladığı kontra atağı değerlendiren Portakallar, Dumfries ile farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

Denzel Dumfries, Ruud van Nistelrooy’un ardından Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk iki Avrupa Şampiyonası maçında da gol atan ikinci oyuncu oldu.

Grupta ilk 2 maçında 6 puan alan teknik direktör Frank de Boer yönetimindeki Hollanda, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Avusturya ise 3 puanda kaldı.

21 Haziran'da Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Aynı gün Avusturya ile Ukrayna da son 16'ya kalmak için çarpışacak.

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