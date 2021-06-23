EURO 2020'de son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler

EURO 2020'de heyecan artıyor. Gruplarda oynanan üçüncü maçlarla son 16 turuna yükselen takımlar belli oluyor.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken, son 16 turuna adını yazdıran takımlar belli olmaya başladı.

Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.

İtalya, Galler, İsviçre, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Çekya, İngiltere, İsveç ve Fransa son 16 turuna yükseldi.

EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri

Galler - Danimarka (Amsterdam - 26 Haziran)

İtalya - Avusturya (Londra - 26 Haziran)

Hollanda - (D,E veya F Grubu'ndaki üçüncülerden biri)

Belçika - (A,E veya F Grubu'ndaki üçüncülerden biri)

Hırvatistan - (E Grubu'nun ikincisi)

İngiltere - (F Grubu'nun ikincisi)

Şampiyonanın yarı finalleri ve finali Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

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