EURO 2020'de günün maçları

İsveç - Slovakya

İspanya ile golsüz berabere kalan Isveç o maçta yakaladığı fırsatlar Slovakya karşısında değerlendirme şansı yakalayacak. Slovakya ise Polonya'yı mağlup ederek süprizi gerçekleştirmişti ve ilk maçta moral bulmuştu. İki takimin daha önceki 5 kapışmasında isveç mağlup olmamıştı.

Slovakya bu kez de sürprizi gerçekleştirirse gruptan lider çıkma adına büyük avantaj yakalayacak.

Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda bugün oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Muhtemel 11'ler

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Berg

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Hırvatistan - Çekya

Ingiltere'ye ilk maçta yenilen Hırvatistan için var olma maçı olacak Çekya karşılaşması yüksek konsantrasyon içeriyor. İlk maçta Schick'in akıl dolu golleri İskoçya karşısında Çekya'ya üç puanı getirmişti. Çekya Hırvatistan'a karşı oynadığı son 3 maçta rakibini alt edememişti.

Çekya eğer bu geleneği bozarsa bu aynı zamanda onlara son 16 turunun da kapılarını açacak. Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan için ise bu maçı da kazanamamak demek büyük hüsran yaratacağa benziyor.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19:00'da başlayacak.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebić, Vlasic, Perisic, Petkovic

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril: Kral, Souček, Masopust, Darida, Jankto; Schick

İngiltere - İskoçya

Turnuvanın favorilerinden ingiltere ve İskoçya 25 yıl sonra EURO 96'dan bu yana yeniden Wembley de karşı karşıya geliyor. İngilizler Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu futbol nedeniyle mutlak favori olarak görünüyor.

Çoğunluğu Premier Lig'de oynayan oyuncuların sahaya çıkacağı bu karşılaşma öncesinde Wembley'de iki takımın oynadığı 32 maçın 18'ini Ingiltere kazandı. 9 maç ise İskoçya lehine sonuçlanmıştı. Ayrıca iki takımın karşılaştığı son 15 maçta beraberlik çıkmamıştı.

Wembley Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Muhtemel 11'ler

Ingiltere: Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Kane, Rashford

İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Tierney, Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong, Adams

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