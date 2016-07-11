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EURO 2016'nın en iyi futbolcusu Griezmann

2016 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 11'inde Portekiz'den 4, Almanya'dan 3, Fransa ve Galler'den 2'şer futbolcu yer aldı

11 Temmuz 2016 20:01

Fransız forvet oyuncusu Antoine Griezmann, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Turnuvanın en iyi 11'inde, Portekiz'den 4, Almanya'dan 3, Fransa ve Galler'den ikişer futbolcu yer aldı.

UEFA, Fransız forvet oyuncusu Antoine Griezmann'ın, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Alex Ferguson, Ioan Lupescu, Alain Giresse gibi isimlerden oluşan teknik gözlemciler, seyircisi önünde oynadığı finalde Portekiz'e 1-0 yenilen Fransa'nın 25 yaşındaki futbolcusu Antoine Griezmann'ı, EURO 2016'nın en iyi oyuncusu seçti.

Turnuvada 6 gol, 2 asistle yıldızlaşan Griezmann, Cristiano Ronaldo (3 gol, 3 asist) ve vatandaşı Olivier Giroud'nun (3 gol, 2 asist) önünde Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanmıştı.

Ayrıca şampiyonanın en iyi kadrosu da belirlendi. En iyi 11'de, Portekiz'den 4, Almanya'dan 3, Fransa ve Galler'den 2'şer futbolcu yer aldı.

 

En iyi 11

 

4-2-3-1 dizilişine göre belirlenen EURO 2016'nın en iyi 11'inde şu isimler bulunuyor:

Rui Patricio (Portekiz), Joshua Kimmich (Almanya), Jerome Boateng (Almanya), Pepe (Portekiz), Raphael Guerreiro (Portekiz), Toni Kroos (Almanya), Joe Allen (Galler), Antoine Griezmann (Fransa), Aaron Ramsey (Galler), Dimitri Payet (Fransa), Cristiano Ronaldo (Portekiz).

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