Portekiz 86 dakika Ronaldo'suz oynadı, direndi, Avrupa Şampiyonu oldu

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) final maçında Portekiz ile ev sahibi Fransa karşı karşıya geldi. Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta TSİ 22.00'de başlayan finali İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetti. Uzatmalara giden mücadelede Portekiz 109'uncu dakikada Eder'in ayağından bulduğu golle kupaya uzandı.

İki takım sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

Fransa: Lloris, Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Payet, Giroud

Portekiz: Rui Patricio, Pepe, Fonte, Guerreiro, Cedric, Adrien, Renato Sanches, Carvalho, Joao Mario, Nani, Ronaldo

Maçtan önemli anlar:

Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından Fransa etkili olmaya başladı. Portekiz ise, turnuvanın başından bu yana yaptığı gibi geriye yaslanarak kontratak oyununu sürdürdü.

İlk tehlike, Portekiz kontratağıyla geldi. 4. dakikada Fenerbahçe'den Valencia'ya transfer olan Luis Nani, uygun pozisyonda topu üstten auta yolladı.

Portekiz'in atağından 1 dakika sonra Fransa, Atletico Madrid forması giyen yıldızı Griezmann'la gole yaklaştı. Griezmann, çaprazdan vuruşunda kaleyi bulamadı.

10. dakikada, yine Griezmann sahne aldı. Ceza sahası çizgisinden kafa vuruşu yapan yıldız futbolcunun şutunu kaleci Patricio kornere çeldi. Kullanılan kornerde kafa vuruşu yapan Giroud'un vuruşu da Rui Patricio'da kaldı.

16. dakikada yerde kalan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, göz yaşları içinde terk ettiği sahaya, yapılan tedavisinin ardından 20. dakikada geri döndü.

22. dakikada Moussa Sissoko orta sahadan aldığı topla ceza alanına hareketlendi. Newcastle United forması giyen başarılı oyuncunun vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

24. dakikada Cristiano Ronaldo kendini tekrar yere bıraktı. Yeniden göz yaşlarına boğulan Ronaldo, sedyeyle sahayı terk etti. Ronaldo'nun yerine Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma oyuna girdi.

32. dakikada, bu dakikaya kadar maçın en iyi adamı olarak göze çarpan Moussa Sissoko'nun çaprazdan vuruşunda kaleci Rui Patricio topu kornere çeldi.

33. dakikada Cedric Soares, Dimitri Payet'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

38. dakikada Nani'nin getirdiği top, Portekiz'in sol beki Rafael Guerrero'nun önünde kaldı. Guerrero'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. Kornerden ceza sahasına gelen ortaya yükselip kafa vuruşu yapan Jose Fonte'nin şutu Premier Lig'te şampiyon Leicester City'i son 4 haftaya kadar zorlayan Tottenham'lı file bekçisi Hugo Lloris'te kaldı.

İlk yarının sonlarına gelirken, topla oynama yüzdelerinde yüzde 55'e yüzde 45 Fransa'nın üstünlüğü var. Horozlar, maçın başından beri 3'ü isabetli 7 şut çekerken, Portekiz 4 isabetsiz şut çekti.

İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

Duraklama dakikalarının ardından Mark Clattenburg ilk yarının son düdüğünü çaldı.

İkinci yarı başladı.

54. dakikada Dimitri Payet, soldan getirdiği topta, ceza alanına orta yaptı. Savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza alanı dışında buluşan Paul Pogba kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.

55. dakikada bir taraftar sahaya girdi. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği taraftar saha dışına çıkarılarak gözaltına alındı.

57. dakikada Dimitri Payet oyundan çıktı yerine Didier Coman girdi.

58. dakikada Didier Coman'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Antoine Griezmann ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Griezmann'ın şutu kaleci Rui Patricio'da kaldı.

62. dakikada Fransa kontratağa çıkmaya çalışırken Joao Mario Olivier Giroud'a arkadan sert bir müdahalede bulundu. Giroud yerde kalırken, Mario sarı kart gördü.

Didier Coman oyuna hareketlilik getirdi. Coman, 66. dakikada sol kanatta buluştuğu topu içeriye ortaladı. Antoine Griezmann'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Portekiz ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Adrien Silva oyundan çıktı, Joao Moutinho oyuna girdi.

75. dakikada yine Didier Coman başlattığı atakta Fransa'nın Arsenal forması giyen forveti Olivier Giroud'u topla buluşturdu. Giroud'un vuruşu Rui Patricio kurtardı.

78. dakikada iki takım da oyuncu değişikliği yaptı. Fransa'da Olivier Giroud oyundan çıkarken yerine Andre Pierre Gignac girdi. Portekiz'in oyuncu değişikliği hücuma yönelik oldu. Orta sahadan 18 yaşındaki Rafael Silva oyundan çıkarken, yerine santrafor Eder girdi.

80. dakikada Portekiz gole çok yaklaştı; Nani vurdu Lloris kurtardı dönen topa Quaresma'nın rövaşatasında top yine kalecide kaldı.

84. dakika maçın yıldızı Moussa Sissoko yaklaşık 30 metreden şansını denedi. Sissoko'nun vuruşunda maçın Portekiz adına en iyi oyunu ortaya koyan kaleci Rui Patricio gole izin vermedi.

Mücadelenin normal süresine 3 dakika eklendi. Uzatma dakikalarının ilkinde Meksika'nın Tigres takımında kariyerini sürdüren Andre Pierre Gignac sol çaprazda topla buluştu. Portekizli Pepe'yi 'çarşı'ya gönderen Gignac Rui Patricio'yu da geçti ama direk gole izin vermedi.

Maçın normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikaları başladı. 95. dakikada Moussa Sissoko'yu faulle durduran Rafael Guerrero sarı kartla cezalandırıldı.

96. dakikada Eder ile Matuidi'nin hava topu mücadelesinde Matuidi rakibine faul yaptı. Mark Clattenburg Matuidi'ye sarı kart gösterdi.

97. dakikada bir sarı kart daha çıktı. Didier Coman kendi sahasından çalımlarla Portekiz yarı sahasına ilerledi. Coman'ı faulle durduran William Carvalho sarı kart gördü.

104. dakikada Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Eder kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Hugo Lloris gole izin vermedi.

Uzatmalarda ilk yarı sona erdi.

107. dakikada Fransa'nın Arsenal forması giyen stoperi Koscielny'nin kendi ceza sahası önünde topa elle müdahale etti. Koscielny'nin sarı kart gördüğü pozisyonun ardından Guerrero'nun kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

GOOOOOOOOOOOLLLLL... 109. dakikada Portekiz Eder'in golüyle 1-0 öne geçti.

GOAL #POR! EDER SCORES IN THE SECOND HALF OF EXTRA TIME. THE #EURO2016 IS ALMOST THEIRS! pic.twitter.com/9A9Yc25R0w