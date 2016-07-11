Portekiz'in şampiyonluk primi ne kadar?

EURO 2016 finalinde Fransa'yı uzatmalarda attığ golle deviren Portekiz'de futbolcular 275'er bin Euro prim alacak. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım futbolcularına sadece EURO 2016'ya katıldıkları için 500'er bin Euro, toplamda ise 650'şer bin Euro dağıtmıştı.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Portekiz aynı zamanda 25,5 milyon Euro’luk para ödülünün de sahibi oldu.

1 dakika oynamayan Hayrullah'a 151 bin Euro

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda futbolcular sadece turnuvaya katılım primi olarak 500’er bin Euro para almıştı. Ay yıldızlı futbolculara Euro 2016 dönüşünde 150'şer bin Euro daha dağıtılmış ve böylelikle toplam prim 650'şer bin Euro'ya ulaşmıştı.

Milli takımda 1 dakika bile oynama şansı bulamayan Adanaspor kalecisi Hayrullah Akyüz de 151 bin Euro almıştı.

Portekiz’in Euro 2016 şampiyonluğu için UEFA'dan alacağı para ise şöyle:

Şampiyonluk: 8 milyon Euro

Yarı Final: 4 milyon Euro

Çeyrek Final: 2,5 milyon Euro

Son 16 Turu: 1,5 milyon Euro

Grup Aşaması: 1,5 milyon Euro (3 beraberlik)

Katılım Bedeli: 8 milyon Euro

TOPLAM: 25,5 milyon Euro