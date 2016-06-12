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Spor

EURO 2016'da sahne sırası Türkiye'de, rakip Hırvatistan

Maç, saat 16.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek

12 Haziran 2016 11:53

EURO 2016’da Türkiye A Milli Takımı bugün sahneye çıkıyor. Son 16 maçın sadece birinde yenilen Fatih Terim’in öğrencileri Hırvatistan karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıkyor. Maç, saat 16.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. 

A Milli Takım'ın, 2016 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetecek. Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada Jonas Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak. Stefan Johannesson ve Markus Strömbergsson'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum olacak. Müsabakada yedek yardımcı hakem olarak ise İrlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Damien Macgraith görev yapacak.
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