EURO 2016 devam ediyor; Arnavutluk 0-1 İsviçre

2016 Avrupa Şampiyonası B Grubu maçında İsviçre, Arnavutluk'u Schar'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Arnavutluk'ta Lorik Cana 36'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Karşılaşmaya etkili başlayan İsviçre 5. dakikada Xherdan Shaqiri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fabian Schar'ın kafa golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra oyundaki etkisini arttıran İsviçre Galatasaraylı oyuncu Blerim Dzemaili ile rakip kalede gol fırsatı yakalasada sonucu değiştiremedi.Mücadelenin 35. dakikasında eski bir Galatasaraylı olan Lorik Cana topa elle müdahalede buludu ve hakem Carlos Velasco Carballo tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Blerim Dzemaili'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutta top sol kale direğine çarparak geri geldi. İlk yarıyı İsviçre erken bulduğu golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Arnavutluk Sadiku ve Taulant Xhaka ile rakip kalede etkili olsada sonucu değiştiremedi ve İsviçre A Grubu'ndaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Xherdan Shaqiri'nin ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Etrit Berisha boşa çıkınca topa iyi yükselen Fabian Schär kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.