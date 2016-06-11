EURO 2016'nın maskotunun adı seks oyuncağından mı geliyor?

* Emre Temel

UEFA’nın resmi sitesinden yapılan oylamayla ismi konulan EURO 2016’nın maskotu Super Victor’un, internet ortamında satılan bir seks oyuncağının da adı olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan UEFA Sözcüsü “Seks oyuncaklarını biz üretmiyoruz” dedi.

Cuma günü Fransa'nın Romanya'yı 2-1 yendiği maçla açılan EURO 2016 için Paris'e gelenleri karşılayanlardan biri de Süper Victor'du.

16 numaralı Fransa milli takımı forması, kırmızı pelerini ve sihirli ayakkabıları ile kendisi turnuvanın maskotu. Pelerini ve ayakkabıları ona adı gibi süper yetenekler veriyor.

Süper Victor'un en önemli görevleri, taraftarları eğlendirmek ve futbolu daha da sevdirmek. Ona turnuvanın oynandığı 10 kentte gündüz her an rastlamanız mümkün.

Futbolseverler de kendisi ile selfie çektirmek için yarışıyor zaten.

Adını taraftarlar seçti

EURO 2016'nın maskotunun adını koymak için UEFA'nın resmi sitesinde oylama yapıldı.

107 binden fazla kişinin katıldığı oylama sonucu yüzde 48 oyla maskotun adının Süper Victor olması kararlaştırıldı. Oylanan diğer isimler Driblou ve Goalix'di.

Ancak bu seçim UEFA'yı zor durumda bıraktı. Zira Süper Victor'un internet ortamında satılan bir seks oyuncağının da adı olduğu ortaya çıktı.

Hediyelik eşya almak için Google ya da Amazon üzerinden sipariş vermek isteyen futbolseverler internette arama yaptıklarında farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor.

UEFA yetkilileri, maskotun adının, süper yeteneklerinden ve kazandığı zaferlerden geldiğini söylüyor.

UEFA Sözcüsü: Biz üretmiyoruz

Ajanslara konuşan bir UEFA sözcüsü "Söyleyebileceğimiz tek şey, bunları (seks oyuncaklarını) bizim üretmediğimiz" demekle yetindi.

Ancak bu açıklama dahi maskotun ad seçiminin UEFA açısından ne kadar utandırıcı olduğunu gösteriyor.